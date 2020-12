Inter Mailand ist als Gruppenletzter aus der Champions League ausgeschieden.

Das torlose Remis gegen Schachtjor Donezk reichte den Nerazzurri nicht einmal zum dritten Platz - über das Ticket für die Europa League darf sich Donezk freuen. (Die Spiele im TICKER zum Nachlesen)

Lachender Dritter ist Borussia Mönchengladbach, die trotz der 0:2-Niederlage bei Spaniens Meister Real Madrid als Gruppenzweiter weiterkamen.

Lukaku-Tiefschlaf rettet Gladbach

Zu verdanken haben die Borussen dies einerseits den Ukrainern, die augenscheinlich überhaupt nicht Zweiter werden wollten, nur das Remis verteidigten und sich dafür sogar eine Gelbe Karte für Zeitspiel abholten. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)

Auch Inter wirkte überraschend lange mit dem Unentschieden zufrieden, obwohl es das Aus in der Vorrunde bedeutete. Erst in den letzten Minuten des Spiels begannen die Italiener mehr zu riskieren.

In der 90. Minute wären die Mailänder dann nach einer Ecke doch noch um ein Haar in Führung gegangen. Ein Kopfball von Alexis Sanchez rauschte gefährlich Richtung Tor - doch während sich alle Spieler bei der Ausführung der Ecke vom Tor wegbewegten, blieb Inters Stürmer Romelu Lukaku sekundenlang wie angewurzelt stehen und bekam den Ball schließlich im Abseits stehend an den Kopf.

Ausgerechnet der Belgier, der vier von fünf Inter-Toren in den beiden Partien gegen Gladbach erzielte, rettete damit die Borussia.

Atlético setzt sich gegen Salzburg durch

Neben Real darf auch Stadtrivale Atlético in der Champions League überwintern. (Die Tabellen der Champions League)

Die Madrilenen behaupteten in der Gruppe B Rang zwei hinter Titelverteidiger FC Bayern durch einen 2:0 (1:0)-Erfolg bei RB Salzburg.