Der Rassismus-Eklat in der Champions League hat im Internet für eine Welle der Empörung gesorgt.

Im Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Istanbul Basaksehir ist es zu einem unschönen Zwischenfall gekommen. In einer unübersichtlichen Situation zeigte der rumänische Schiedsrichter Ovidiu Hategan dem Istanbuler Co-Trainer Pierre Achille Webó die Rote Karte.

Der vierte Offizielle Sebastian Coltescu soll Webó dabei als "Negro" bezeichnet haben. Es könnte sich dabei aber auch um "negru" gehandelt haben, das ist das Rumänische Wort für schwarz.

Nach dem Spiel meldeten sich zahlreiche Fußballstars in den sozialen Medien zu dem Vorfall zu Wort.

PSG-Star Neymar veröffentlichte ein Bild auf Instagram, auf dem er die Faust als Zeichen der Verbundenheit nach oben streckt. Der Stürmer, selbst auf dem Platz bei dieser Szene, schrieb dazu: "Black lives matter."

Auch Kylian Mbappé äußerte sich und schrieb bei Twitter: "Say no to Racism. Webo wir stehen hinter dir".

Demba Ba stellt Schiedsrichter zur Rede

Zudem verbreitet sich im Internet ein Video von dem Spiel in Paris. Darauf ist zu sehen, wie Demba Ba den vierten Offiziellen an der Seitenlinie zur Rede stellt. Der Ex-Hoffenheimer saß bei Basaksehir auf der Bank und bekam den Vorfall unmittelbar mit.

"Du sagst nie: 'Dieser weiße Spieler'. Du sagst stattdessen: 'Dieser Spieler'. Warum also sagst du bei einem Schwarzen dann: 'Dieser schwarze Spieler?'", fragte der Stürmer den Offiziellen aufgebracht.

Weitere Reaktionen:

