Mit dem Viertelfinal-Aus in der Champions League beginnt für Borussia Dortmund jetzt der Charaktertest in zwei Teilen.

Teil eins: Reißt sich die Mannschaft an den verbliebenen sechs Bundesliga-Spieltagen so zusammen, dass in letzter Sekunde die Qualifikation zur Champions League 2021/22 doch noch gelingt? Dann wäre die Saison halbwegs gerettet. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)

Gelingt die Aufholjagd bei sieben Punkten Rückstand auf Tabellenplatz vier jedoch nicht, beginnt Teil zwei beim Charaktertest: Welche Spieler halten bei einem Jahr ohne Champions League die Treue?

Anzeige

Bleibt Haaland auch ohne Champions League?

Unweigerlich richtet sich dabei der Blick auf Top-Torjäger Erling Haaland: Es ist unumstritten, dass er irgendwo Königsklasse spielen will - aber sein BVB-Vertrag läuft bis 2024.

Seine ominöse Ausstiegsklausel greift erst 2022. Folglich hat er die vertraglich festgehaltene Pflicht, mit dem BVB das eine Jahr im Liga-Alltag durchzustehen. Dass er das tut und nicht seinen windigen Berater Raiola auf Vereinssuche schickt, gilt - warum auch immer - als unwahrscheinlich.

Vermutlich traut man modernen Profispielern keine Vereinstreue zu. (STIMMEN: "Werden viel Wein trinken")

Haaland könnte BVB-Fans überraschen

Hier könnte Haaland alle Unkenrufer überraschen: Ein unmissverständliches Bekenntnis zu Borussia Dortmund widerspräche nicht nur dem Branchengesetz, wonach jeder Spieler eine Ich-AG zu sein hat.

Der SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche" auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee

Er würde jenen Fußballfans eine Bestätigung liefern, die von Anfang an gesagt haben, dass er ein ganz besonderer Spielertyp ist. Ist das zu viel verlangt?

Haaland war ja auch deswegen nach Dortmund gekommen, weil er hier die besten Voraussetzungen für seine weitere Entwicklung im Sturmzentrum gesehen hat. (EINZELKRITIK: Was ist bloß mit Haaland los?)

Raiola will Abgang forcieren

Einerseits kann man sagen: Dazu ist die Champions League zwingend notwendig. Andererseits aber auch: Er lernt, mit der Konsequenz seines Handelns klarzukommen - er war ja am Scheitern des BVB beteiligt.

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Ist so eine unverblümte Forderung naiv? Sicherlich. Sein Management wird in den nächsten Wochen die Gespräche mit den BVB-Bossen vertiefen und ausloten, ob der Abgang nach nur anderthalb Jahren ermöglicht wird. Das Trennungsgeld wäre sehr hoch, so um die 100 bis 150 Millionen Euro.

Aber man würde noch mehr verlieren: den guten Glauben, dass der eine anders ist.

ZU FEVER PIT'CH

Fever Pit'ch ist der tägliche Fußball-Newsletter von SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk. Jeden Morgen um 6.10 Uhr bekommen Abonnenten den Kommentar zum Fußballthema des Tages und die Links zu den besten Fußballstorys in den deutschen Medien. Den kostenlosen Newsletter erhalten Sie hier: http://newsletter.pitgottschalk.de