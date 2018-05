Eintracht Frankfurt hat im Berliner Olympiastadion den ersten Triumph im DFB-Pokal seit 30 Jahren gefeiert - musste dabei allerdings auf eine Tradition verzichten: Im Gegensatz zu vergangenen Jahren wohnte der FC Bayern als Verlierer der Pokalübergabe nicht mehr bei.

Dem Vorwurf, seine Mannschaft sei ein schlechter Verlierer, widersprach Trainer Jupp Heynckes nach der Partie. "In diesem Moment haben wir nicht daran gedacht", sagte Heynckes in der ARD über die Szenen vor der Ehrung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an den Sieger. (Frankfurts Pokalsieger-Empfang am Sonntag im LIVETICKER)

VOLKSWAGEN POKALFIEBER am Sonntag, 23.30 Uhr im TV auf SPORT1

Der Bayern-Coach betonte: "Ich möchte das dann hier nachholen und Eintracht Frankfurt zum Pokalsieg gratulieren. Sie sind ein würdiger Pokalsieger."

Statt die Pokalübergabe auf dem Rasen zu verfolgen, waren die Münchner fast geschlossen in der Kabine verschwunden. Einzig Manuel Neuer und Tom Starke wurden noch im Innenraum des Stadions gesichtet.

Hummels verteidigt sich

Zuvor hatten die meisten Bayern-Profis nach der Ehrung für das Erreichen des Pokalfinals die dazugehörigen Medaillen noch auf der Bühne wieder vom Hals genommen. (Bayerns Meisterfeier am Sonntag, ab 15 Uhr LIVE im TV und im LIVETICKER)

Bierdusche für Kovac: Frankfurt-Profis stürmen PK

Mats Hummels wehrte sich im Anschluss gegen den Vorwurf des fehlenden Respekts.

"Ich bin bestimmt schon ein, zwei Mal in meiner Karriere reingegangen, aber das hatte nie etwas mit Respektlosigkeit zu tun. Es war eher so, dass wir da fast reingeleitet wurden. Die beiden Mannschaften sind nach dem Spiel sehr respektvoll miteinander umgegangen. Und eins muss man ja auch sagen: Ich glaube, die Frankfurter freuen sich nicht weniger, nur weil wir ihnen nicht zugeschaut haben dabei", sagte er zum Verschwinden in die Kabine.

Da Costa nimmt FC Bayern in Schutz

Das bestätigte Frankfurts Danny da Costa später - und nahm die Münchner in Schutz: "Ich kann verstehen, dass die Enttäuschung da groß war und niemand groß dran gedacht hat, uns zu gratulieren. Ich glaube nicht, dass das böse Absicht war, dass sie so schnell in die Kabine verschwunden sind."

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag um 11 Uhr mit Bodo Illgner und Dirk Schuster LIVE im Free-TV auf SPORT1

Für Frankfurt war es der erste Pokaltriumph seit 1988 und der fünfte insgesamt. Ante Rebic (11., 82.) mit einem Doppelpack und Mijat Gacinovic (90.+6) hatten den Sieg mit ihren Toren perfekt gemacht, Robert Lewandowski (53.) zwischenzeitlich zum 1:1 getroffen.

In der Nachspielzeit verwehrte Schiedsrichter Felix Zwayer den Münchnern unter Zuhilfenahme des Videobeweises nach einem Tritt von Kevin-Prince Boateng gegen Javi Martinez einen Elfmeter.