Die Achtelfinal-Partien im DFB-Pokal von Bayern München und Borussia Dortmund werden jeweils live im Free-TV übertragen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund nach Veröffentlichung der Ansetzungen am Donnerstag bekannt.

Demnach werden sowohl das Duell zwischen dem BVB und Bundesliga-Rivale Werder Bremen am Dienstag, 5. Februar 2019, als auch das Spiel der Bayern bei Hertha BSC (jeweils 20.45 Uhr) am Folgetag live in der ARD zu sehen sein.

FCB und BVB auch in der Bundesliga im Free-TV

Auch in der Bundesliga sind Bayern und Dortmund live im Free-TV zu sehen, das ZDF überträgt die Partien des BVB am 17. Spieltag (gegen Borussia Mönchengladbach) und des FC Bayern am 18. Spieltag (in Hoffenheim).

Dienstags treffen neben Dortmund und Bremen auch die Zweitligisten MSV Duisburg und SC Paderborn sowie bereits ab 18.30 Uhr der 1. FC Heidenheim und Bayer Leverkusen sowie der Hamburger SV und der 1. FC Nürnberg aufeinander. Am Mittwoch gastiert der FC Augsburg ab 18.30 Uhr bei Holstein Kiel und der VfL Wolfsburg bei RB Leipzig. Ab 20.45 Uhr spielt zudem Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf.

Die Ansetzungen des DFB-Pokal-Achtelfinals im Überblick:

Dienstag, 5. Februar 2019:

1. FC Heidenheim - Bayer 04 Leverkusen (18.30)

Hamburger SV - 1. FC Nürnberg (18.30)

MSV Duisburg - SC Paderborn (20.45)

Borussia Dortmund - SV Werder Bremen (20.45)

Mittwoch, 6. Februar 2019:

Holstein Kiel - FC Augsburg (18.30)

RB Leipzig - VfL Wolfsburg (18.30)

FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf (20.45)

Hertha BSC - FC Bayern München (20.45)