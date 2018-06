Heute fällt der Startschuss zur WM. Auch das Debüt der deutschen Nationalmannschaft rückt immer näher. Das Duell des Weltmeisters mit Mexiko (Sonntag, ab 17 Uhr im LIVETICKER) ist aktuell aber kein großes Gesprächsthema. Neben der politischen Debatte um Mesut Özil und Ilkay Gündoagn dreht sich alles um die Zukunft von Jerome Boateng.

Der FC Bayern ist nach Angaben von Karl-Heinz Rummenigge bereit, den Abwehrchef im Falle eines Angebots in diesem Sommer zu einem ausländischen Klub ziehen zu lassen. Boateng hat nun die Gelegenheit, sich selbst dazu zu äußern. Gemeinsam mit Real Madrids Mittelfeld-Star Toni Kroos erscheint der 29-Jährige am Donnerstagmittag zur Pressekonferenz.

+++ Kroos über Özil und Gündogan ++++

"Unser Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Sportlichen. Natürlich wird das Thema die beiden beschäftigt haben. Ich habe von beiden einen guten Eindruck und habe das Gefühl, dass das in der Mannschaft kein Thema mehr ist. Es ist für beide gut, wenn es jetzt losgeht. Was in irgendwelchen Talkshows geredet wird, das kann und darf uns nicht interessieren. Wir sind hier, um Fußball zu spielen. Wir müssen schauen, dass wir beide, aber auch alle so hinkriegen, dass sie Leistung bringen."

+++ Was ist der Schlüssel zum Erfolg? +++

"Der absolute Wille, in jedem Spiel über sich hinaus wachsen zu wollen" ist für Kroos der Schlüssel zum Erfolg.

+++ Kroos über Kritik nach Brasilien-Test +++

"Das war keine grundsätzliche Kritik, sondern auf das Spiel bezogen. Wir haben gegen Saudi-Arabien gewisse Sachen auch nicht gut gemacht, aber ich hatte das Gefühl, dass jeder will. Ich bin davon überzeugt, dass es während der WM nichts an Einstellung zu kritisieren wrid."

+++ Kroos fordert Leistungssteigerung +++

"Wir sind uns bewusst, dass wir eine Schippe drauflegen müssen", sagt Kroos. "Wir haben aber auch oft genug bewiesen, dass wir da sind, wenn es los geht."

+++ Boateng über die Stimmung +++

"Wir fühlen uns wohl. Wir sind gut angekommen und haben gut trainiert und freuen uns natürlich, dass es los geht."

+++ Los geht's +++

Boateng und Kroos betreten den Pressesaal.

+++ Das sagt Löw zum Boateng-Wirbel +++

Boateng weg von Bayern? Das sagt Löw

