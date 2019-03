Nach dem eher durchwachsenen Neustart der deutschen Nationalmannschaft im Testspiel gegen Serbien (1:1) wird es für das DFB-Team am Sonntag ernst. Im ersten Spiel der EM-Qualifikation steht das schwere Auswärtsspiel in Amsterdam gegen die Niederlande auf dem Programm. (EM-Qualifikation: Niederlande - Deutschland, So. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Bundestrainer Joachim Löw hatte gegen die Serben trotz offensichtlicher Defensivschwächen auch Lob für sein stark verjüngtes Team übrig. Der Auftritt in Hälfte zwei mit dem Treffer von Leon Goretzka (69.) "war, was die Mentalität betrifft, ein sehr gutes, deutliches Signal. Da war ich absolut zufrieden". Doch die Niederlande schätzt Löw stärker ein als Testgegner Serbien: "Das ist schon ein anderer Prüfstein für uns." Oranje habe "mehr Tempo, Klasse und Qualität".

Wie es trotzdem gelingen soll, gegen den offensivstarken Erzrivalen erfolgreich in die EM-Qualifikation zu starten, erklären zwei Führungsspieler der Löw-Elf am Freitagmittag auf der Pressekonferenz des DFB. Marco Reus und Leon Goretzka stellen sich den Fragen der Medienvertreter.

Reus und Goretzka sind da und stehen nun Rede und Antwort.

+++ DFB-Pleite bei letzter Begegnung in Amsterdam +++

Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften im vergangenen Jahr in der Nations League trennte man sich im November 2018 in Gelsenkirchen mit einem 3:3-Unentschieden. Einen knappen Monat zuvor kassierte die DFB-Auswahl eine bittere 0:3-Pleite in Amsterdam.

+++ Prüfstein Oranje: Schwerer EM-Quali-Auftakt +++

Das DFB-Team bekommt es gleich in seinem ersten Spiel der EM-Qualifikation mit einem harten Brocken zu tun. In Amsterdam erwarten die Niederlande die deutsche Nationalmannschaft zum Klassiker (So. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Team Oranje feierte am Donnerstagabend einen erfolgreichen Quali-Start, beim souveränen 4:0 gegen Außenseiter Weißrussland glänzte Lyon-Angreifer Memphis Depay als Doppeltorschütze.