Ein Boykott der Nationalmannschaft, falls Manuel Neuer seinen Nummer-1-Status im DFB-Team verlieren sollte - mit dieser Drohung hat Uli Hoeneßfür mächtig Wirbel gesorgt.

"Bevor das stattfindet, werden wir keine Nationalspieler mehr abstellen", wird Hoeneß von der Sport Bild zitiert.

Allerdings: Damit würde der deutsche Rekordmeister aber eine Strafe von Weltverband FIFA riskieren. SPORT1 beantwortet die wichtigsten Fragen zu Streitfall.

Worum dreht sich der Streit?

Der Torwart-Zoff in der deutschen Nationalmannschaft erreicht die nächste Eskalationsstufe. Nachdem Marc-André ter Stegen seinen Unmut über fehlende Einsatzzeiten im DFB-Team kundgetan hatte, teilte Hoeneß bereits gegen den Keeper des FC Barcelona und den DFB aus, kündigte unter anderem an, dem Verband "Feuer" geben zu wollen.

Nun stellte der Präsident des FC Bayern klar: Sollte Löw Manuel Neuer zugunsten von ter Stegen dauerhaft auf die Bank setzen, werde man Konsequenzen ergreifen.

Die Situation in der Nationalelf erinnere Hoeneß zwar nicht an die Ablösung von Oliver Kahn durch Jens Lehmann vor der WM 2006, aber "wir werden das nie akzeptieren, dass hier ein Wechsel stattfindet", sagte er. Ein Gespräch mit Löw lehnt der Bayern-Boss allerdings ab: "Der wird jetzt schon hören, was wir alles gesagt haben, dem werden schon die Ohren klingeln."

Was besagen die FIFA-Regulariern?

Dass der FC Bayern grundsätzlich Spieler abstellen muss.

Im "FIFA-Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern" ist in Anhang 1 ("Abstellen von Spielern für Auswahlmannschaften der Verbände") unter Artikel 1, Absatz 1 festgehalten: "Die Vereine sind verpflichtet, bei einem Aufgebot des entsprechenden Verbands ihre registrierten Spieler für die Verbandsmannschaft des Landes abzustellen, für das die Spieler aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit spielberechtigt sind. Anderslautende Vereinbarungen zwischen einem Spieler und einem Verein sind unzulässig."

In Absatz 2 wird konkretisiert, dass diese Abstellungspflicht "für alle internationalen Fenster" (laut FIFA ein Zeitraum von neun Tagen - Montagmorgen bis Dienstagabend der folgenden Woche), Wettbewerbe und Turniere "zwingend" sei.

Welche Strafen könnten dem FC Bayern drohen?

Im Maximalfall sehr harte. Artikel 6 der entsprechenden FIFA-Regularien hält fest: "Verstöße gegen jegliche Bestimmungen dieses Anhangs haben Disziplinarmaßnahmen zur Folge, die von der FIFA-Disziplinarkommission gemäß FIFA-Disziplinarreglement festgelegt werden."

In besagtem Disziplinarreglement werden in Teil I ("Allgemeine Bestimmungen") unter Artikel 6 ("Disziplinarmaßnahmen") mögliche Sanktionen gegen natürliche und juristische Personen festgelegt.

Letztere, also auch Vereine wie Hoeneß' FC Bayern, können ermahnt, aber auch mit einer Geldstrafe (wenigstens 100, höchstens eine Million Schweizer Franken) belegt werden. Weitere Möglichkeiten sind aber unter anderem die Aberkennung von Titeln, Transfersperren, ein Zwangsabstieg oder Wettbewerbsausschluss.

Was sagt der DFB?

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wollte sich auf Anfrage nicht erneut zum Thema äußern. Oliver Bierhoff hatte bereits in der vergangenen Woche auf eine mögliche Boykott-Drohung reagiert. Er fürchte diese nicht, betonte der DFB-Direktor in der Bild, "zumal ein Verein laut FIFA-Statuten zur Abstellung verpflichtet ist".

Es habe in der Vergangenheit hin und wieder Unstimmigkeiten gegeben, "aber wir wissen doch, dass wir uns gegenseitig brauchen". Letztlich sei einzig der Trainer "alleine verantwortlich für die Nominierung".

Wie liefen ähnliche Fälle ab?

Als der frühere Bayern-Star Franck Ribéry 2014 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärte, drohte ihm der damalige UEFA-Präsident Michel Platini mit einer Sperre.

"Wenn Trainer Didier Deschamps ihn einlädt, muss er zur Nationalmannschaft kommen. Das ist in den Fifa-Statuten festgelegt. Wenn er nicht kommt, wird er für drei Spiele mit Bayern München gesperrt", sagte Platini damals. Da Ribéry in der Folge nicht mehr nominiert wurde, blieb es bei der Drohung.

Ist Abstellungspflicht sittenwidrig?

Sollte der FC Bayern oder ein anderer Verein es wirklich darauf anlegen, könnte sogar das Abstellungssystem der FIFA an sich gekippt werden. Viele Rechtsexperten sehen die Abstellungspflicht als sittenwidrig im Sinne des Paragrafen 138 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) an.

Denn juristisch könnte man ohne entsprechende Entlohnung der Profis bei der Nationalmannschaft von einer "nicht gewerblichen Arbeitnehmerüberlassung" sprechen. Dieser müsste der Verein als Arbeitgeber des Spielers aber zustimmen.

Entzieht er diese Zustimmung, ist er rechtlich zu nichts verpflichtet. Der Verein bezahlt und versichert den Spieler (Nationalteam-Prämien zählen nicht, sie werden rechtlich als freiwillige Leistungen angesehen), die Nationalmannschaft zieht den Nutzen aus seinen Einsätzen, während der Klub die möglichen Nachteile hat – zum Beispiel eventuelle Verletzungen.

Bei großen Turnieren ist die Problematik nicht ganz so groß, da die UEFA oder FIFA Entschädigungen zahlt.

Nach deutschem Arbeitsrecht ist die Abstellungspflicht also keine Pflicht, die Vereine könnten im Ernstfall das Gehalt ihres Spielers für die Abstellungszeit verlangen oder gegen das System generell klagen.