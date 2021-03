Nach der EM ist Schluss! Joachim Löw hat am Dienstag seinen Rücktritt als Bundestrainer angekündigt.

Auf einer Pressekonferenz äußert sich der 61-Jährige zu dieser Entscheidung. Außerdem stehen Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff und DFB-Präsident Fritz Keller Rede und Antwort.

DFB-Pressekonferenz mit Joachim Löw, Oliver Bierhoff und Fritz Keller - ab 13.30 Uhr LIVE im Stream bei SPORT1

Anzeige

SPORT1 begleitet die PK im LIVETICKER:

HIER AKTUALISIEREN

+++ Löw begründet Rückzug +++

"Im letzten Jahr schon hatte man Zeit nachzudenken. Ich hatte mir für mich schon mal vorgenommen, Gedanken zu machen. Wo stehen wir, wo stehe ich. Was habe ich für ein Gefühl für die Zukunft. Das habe ich jetzt gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt im Sommer der richtige Zeitpunkt ist, den Stab an jemand anderen zu übergeben. Ich denke, dass der Umbruch, den wir eingeleitet haben, absolut richtig war. Den Spielern fehlt es noch ein bisschen an Erfahrung, aber sie haben unglaubliches Potenzial. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese junge Generation ihren Leistungszenit 2024 erleben wird. Dieses Turnier im eigenen Land muss zu einer Explosion führen. Ich war 2006 dabei, das war Begeisterung bei der Mannschaft, in der Gesellschaft. Es hat zu Erneuerungen und zu neuen Wegen und einem Umdenken geführt. Das soll auch 2024 wieder so sein. Wenn man ein Turnier im eigenen Land hat, kann das unheimlich viel bewegen, vor allem auch Erneuerung. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ich sehe mich 2024 nicht mehr in dieser Position. Wenn man von Erneuerung und Energie spricht, war für mich jetzt der richtige Zeitpunkt. Wenn ein neuer Trainer kommt, hat er jetzt auch genug Zeit. Bei der Nationalmannschaft ist der Zeitraum von drei Jahren für ein Turnier im eigenen Land der richtige. Diese Möglichkeit sollte man Trainern und den Spielern geben. Die Mannschaft braucht Raum, Zeit und Entwicklung. Es soll auf keinen Fall daran scheitern, dass der Trainer an seinem Stuhl klebt. Zu der Erkenntnis bin ich gekommen. Ich habe das Gespräch mit Oliver gesucht. Mit ihm verbindet mich ein Vertrauensverhältnis. Deswegen war er zunächst mein Ansprechpartner. Dann mit meinem Team, danach bin ich auf den Präsidenten zugegangen. Ich wollte es vor den Länderspielen machen, damit wir uns wieder darauf konzentrieren können."

+++ Löw erklärt sich +++

"15 Jahre als Bundestrainer sind natürlich eine lange Zeit und im schnelllebigen Fußballgeschäft geradezu eine Ewigkeit. Ich bin sehr, sehr dankbar gegenüber dem DFB, dass ich in all den Jahren immer das Vertrauen und die Rückendeckung hatte, die ich gebraucht habe für meine Arbeit. Ich bin dankbar, den Menschen, mit denen ich diesen Weg gegangen bin. Das waren für mich bleibende und wichtige Erfahrungen. Wir waren in vielen Situationen, in denen es auch schwierig war, füreinander da. Das bleibt am Ende. Ich bin auch stolz auf die gemeinsamen Erfolge. Ich bin auch dankbar für Niederlagen und Enttäuschungen, weil wir daraus auch Kraft geschöpft haben. Wir haben mit dem Weltmeistertitel einen unglaublichen Erfolg zusammen errungen. Wir haben mit einer jungen Mannschaft den Confed-Cup gewonnen."

+++ Keller beginnt +++

"Jogi Löw leitet und läutet damit eine neue Ära ein. Ich bin der Meinung, es ist zum richtigen Zeitpunkt. Zunächst bin ich tief dankbar aus unterschiedlichen Gründen. Ich kenne ihn noch, wie er in Freiburg gespielt hat und dort Torschützenkönig war. Er ist DER Rekord- und Welttrainer. Aber ich wollte nicht zur großen Laudatio ansetzen, erst wenn die Europameisterschaft vorbei ist. Ich bin deswegen tief dankbar, weil uns Jogi die Zeit gegeben hat, in aller Ruhe seine Nachfolge vorbereiten kann. Oliver Bierhoff hat den Auftrag bekommen, zu sondieren. Wir haben Zeit. Das ist eine sehr gute Situation. Vielen Dank für deine Offenheit. Wir gucken nach vorne. Ich bin mir sicher, dass wir eine großartige EM spielen werden und dass es den Spielern einen zusätzlichen Kick geben wird."

+++ Die Protagonisten sind da +++

Löw, Bierhoff und Keller sitzen auf dem Podium, Pressesprecher Jens Grittner eröffnet die PK.

+++ Wer folgt auf Löw? +++

Seit Löws Rücktrittsankündigung ist die Diskussion um dessen Nachfolge in vollem Gange.

Die heiß gehandelten Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann haben den Job als Bundestrainer bereits abgelehnt. Ralf Rangnick hat dagegen am Mittwochabend seine grundsätzliche Gesprächsbereitschaft signalisiert. Ein Name, der zuletzt auch immer wieder fiel, ist der des Bayern-Erfolgstrainers Hansi Flick. Nach SPORT1-Informationen ist der 56-Jährige der Topkandidat als Löw-Nachfolger.

+++ Löw will Trainerkarriere fortsetzen +++

15 Jahre als Bundestrainer machen Löw noch lange nicht satt. "Ich bin total motiviert und freue mich auf die bevorstehenden Länderspiele im März und auf die EM", sagte Löw am Mittwoch und fügt entscheidend hinzu: "Meine Trainerlaufbahn wird danach aber nicht vorbei sein. Denn ich liebe die tägliche Arbeit auf dem Platz und das individuelle Training mit den Spielern."