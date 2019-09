Die Qualifikation für die EM 2020 ist im vollen Gange - und die deutsche Nationalmannschaft trotz durchwachsener Leistungen auf dem Weg zum Endrunden-Turnier.

Das DFB-Team feierte nach der 2:4-Niederlage gegen die Niederlande einen wichtigen 2:0-Arbeitssieg gegen Nordirland und ist nach fünf Spielen mit zwölf Punkten Tabellenführer der Gruppe C.

Deutschland wäre in Topf 1

Damit wäre die DFB-Elf nach aktuellem Tabellenstand aller EM-Quali-Gruppen im Falle der Qualifikation für die EURO bei der Auslosung am 30. November in Bukarest in Lostopf 1. (Tabellen der EM-Qualifikation)

Denn im Gegensatz zu früheren Turnieren zählen für die Setzliste nicht die Ergebnisse der vergangenen Jahre, sondern einzig und allein die aktuelle Qualifikation. Da gehören die Deutschen momentan zu den besten sechs Gruppenersten.

Frankreich und Portugal drohen

Dennoch könnte dem Team von Joachim Löw der eine oder andere Hochkaräter schon in der Gruppenphase begegnen; Weltmeister Frankreich beispielsweise und dazu Europameister Portugal mit Cristiano Ronaldo. Beide Teams sind in ihren Gruppen nach sechs von zehn Spieltagen nur Zweite und wären aufgrund ihrer bisherigen Ergebnisse nur in den Töpfen zwei (Frankreich) beziehungsweise drei (Portugal).

Da die jeweils zwei Austragungsorte der einzelnen Gruppen bei der EM bereits feststehen, können die entsprechenden Nationalmannschaften nicht in einem Lostopf zu finden sein. Das gilt in diesem Fall für Spanien und Irland sowie Russland und Dänemark.

Die Lostöpfe für EM 2020 nach aktuellem Tabellenstand

Topf 1

Belgien

Italien

Ukraine

England

DEUTSCHLAND

Türkei

Topf 2

Spanien

Kroatien

Polen

Russland

Nordirland

Frankreich

Topf 3

Irland (normalerweise 2, darf aber nicht mit Co-Gastgeber Spanien in einen Topf)

Dänemark (normalerweise 2, darf aber nicht mit Co-Gastgeber Russland in einen Topf)

Slowakei

Finnland

Tschechische Republik

Portugal

Topf 4:

Slowenien

Schweden

Dazu die vier Sieger der Nations-League-Play-off-Runden (möglich Niederlande, Österreich, Serbien, Kosovo)