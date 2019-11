Am letzten Spieltag der EM-Qualifikationsgruppe C empfängt die DFB-Elf in der Commerzbank-Arena Nordirland . (EM-Qualifikation: Deutschland - Nordirland, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Das Ticket für die EM ist für die Deutschen bereits gebucht. Mit einem 4:0 gegen Weißrussland hat man einen Spieltag vor Schluss die erwartete Qualifikation zu Europameisterschaft 2020 geschafft. (SERVICE: Spielplan der EM-Qualifikation)

Ziel: Gruppensieg

"Ich bin schon sehr zufrieden. Die Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht", lobte Löw, der zum 180. Mal an der Seitenlinie stand, seine Mannschaft nach der Partie.

Im letzten Spiel kann sich das DFB-Team (18 Punkte) nun sogar noch den Gruppensieg sichern, da der bisherige Spitzenreiter Niederlande (16) nicht über ein 0:0 in Nordirland hinaus kam. (SERVICE: Tabelle der EM-Qualifikation)

Nordirland hingegen muss nun als Dritter auf die Playoffs im März 2020 hoffen.

Duo erhält von Löw Einsatzgarantie

Der Bundestrainer verzichtet aber trotz erfolgreicher Qualifikation auf große personelle Experimente.

Der 59-Jährige setzt im letzten Länderspiel des Jahres gegen Nordirland weiter auf seine eingespielte Achse, von den Reservisten stellte er am Montag einzig Marc-André ter Stegen und Jonas Hector eine Startelf-Garantie aus.

"Ich werde den ein oder anderen Wechsel vornehmen, aber die Achse bleibt bestehen", sagte Löw.

Ter Stegen, der beim FC Barcelona regelmäßig Topleistungen abliefert, kehrt für Stammtorhüter Manuel Neuer zwischen die Pfosten. Der Kölner Hector rückt für den Dortmunder Nico Schulz als linker Außenverteidiger ins Team.

Außerdem ist wahrscheinlich, dass im Vergleich zum Spiel gegen Weißrussland Jonathan Tah für Robin Koch in der Innenverteidigung beginnt.

