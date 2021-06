Das Warten hat endlich ein Ende!

Deutschland startet heute Abend in München mit dem Kracher gegen Weltmeister Frankreich in die EM (EM 2021: Frankreich - Deutschland ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker). Im Duell der beiden letzten Weltmeister wird es vor allem auf Nuancen ankommen. "Wir müssen vor Ehrgeiz sprühen und die Zweikämpfe anzunehmen!", fordert Bundestrainer Joachim Löw.

SPORT1 stellt die heißesten Duelle vor.

Manuel Neuer vs. Karim Benzema

Neuer vs. Benzema – da war doch was? Richtig! Auf dem Weg zum WM-Titel 2014 stoppte der Bayern-Torwart den Real-Stürmer mit einer Weltklasse-Parade. Es lief die Nachspielzeit im WM-Viertelfinale, als Benzema links frei vor Neuer auftauchte.

Der Sturm-Star knallte den Ball wuchtig aufs Tor, Neuer reckte seinen rechten Arm reflexartig in die Luft und sicherte dem deutschen Team damit den Halbfinal-Einzug. Deutschland wurde später Weltmeister und Neuer bis heute für die Parade gefeiert. "Neuer ist der beste Torwart der Welt!", lobte Benzema seinerzeit. Nach sechs Jahren ist der Top-Angreifer, der für Real in der abgelaufenen Saison 30 Tore erzielte, wieder zurück im Nationalteam.

Neuer vs. Benzema - auf dieses Mega-Duell wird es auch heute wieder ankommen. Übrigens: Erst einmal wurde Neuer in fünf Turnier-Eröffnungsspielen überwunden. Das dürfte selbst Benzema beeindrucken.

Joshua Kimmich vs. Kylian Mbappé

Wer stoppt Kylian Mbappé? Der 160-Millionen-Stürmer ist Frankreichs größter Star. Er kam in der abgelaufenen Saison auf 42 Tore und elf Torbeteiligungen für Paris Saint-Germain. Klar ist: Ganz allein kann niemand den Flügelflitzer aufhalten. "Er ist immer ein Faktor", sagt Löw.

Der Plan des Bundestrainers: Joshua Kimmich wird hinten rechts in der Fünferkette verteidigen und soll Mbappé immer wieder aggressiv attackieren. Geht Kimmich raus, muss einer der drei Innenverteidiger (Mats Hummels, Antonio Rüdiger, Matthias Ginter) absichern.

Mbappé vs. Kimmich – dieses Duell wird richtig heiß…

Antonio Rüdiger vs. Antoine Griezmann

Auf 36 Tore in 90 Spielen kommt Antoine Griezmann für die "Équipe Tricolore". In den letzten drei Länderspielen erzielte der Barca-Star immer einen Treffer. Antonio Rüdiger soll den Top-Stürmer aufhalten. Auf dem Platz wirkt Chelseas Champions-League-Sieger aufgrund seiner Carbon-Maske furchteinflößenden.

"Wir haben einen Krieger hinten drin, der sich in alles reinwirft", sagt Timo Werner. Rüdigers Rezept gegen Griezmann und Co: "Einfach eklig sein, nicht immer lieb, lieb, lieb, lieb, lieb oder alles spielerisch schön, schön versuchen. Gegen solche Spieler musst du auch mal ein Zeichen setzen – früh."

Dass "Krieger" Rüdiger das kann, hat er in den letzten Monaten bereits eindrucksvoll bewiesen.

Thomas Müller vs. Raphael Varane

"Radio Müller" haucht dem deutschen Team wieder leben ein. Auch heute wird es auf die Kommandos, aber auch auf die spielerische Klasse von Thomas Müller ankommen. Der Offensivallrounder wird sich zwischen den Linien bewegen und die Franzosen um Abwehrchef Raphael Varane von Real Madrid auf Trab halten.

Kein gutes Omen für Müller: In seinen vier direkten Duellen mit Bayern gegen Varane konnte Müller nicht gewinnen. Statistiken sind aber bekanntlich da, um gebrochen zu werden.

Kai Havertz vs. Hugo Lloris

Schießt sich Champions-League-Final-Held Kai Havertz auch zum EM-Helden? Keine Frage: Der 22 Jahre alte Chelsea-Star hat das Zeug dazu. Heute wird er wohl den Vorzug vor Leroy Sané bekommen – und Hugo Lloris überwinden?

Der 34 Jahre alte Top-Keeper ist Frankreichs Kapitän und großer Rückhalt. In 124 Spielen stand der Tottenham-Star für "Les Bleus" zwischen den Pfosten. Auf der Linie ist er eine Klasse für sich. Lloris, der 2018 Weltmeister wurde, hat allerdings Respekt vor Havertz und Co. "Sie haben gute Offensivspieler. Wir müssen die richtige Balance halten, um gegen so einen großen Gegner konzentriert zu sein."

Toni Kroos vs. N’Golo Kanté

Kroos gegen Kanté – es ist das Duell der Super-Sechser. Der Chelsea-Star wurde von Teamkollege Timo Werner jüngst zum "besten Sechser der Welt" gekürt. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler ist Motor, Regisseur und Antreiber zugleich und damit das Hirn des französischen Spiels. "Er ist ein sehr guter Spieler, der immer wieder läuft und einfach nicht müde wird. Das tut jedem gut", sagte Kroos zuletzt über Kanté.

Was Kanté für Frankreich ist, soll Toni Kroos für Deutschland sein. Der Real-Regisseur ist bei Löw gesetzt und soll das deutsche Spiel lenken. Nach seiner Corona-Infektion ist der Weltmeister von 2014 wieder fit. Mit seinen Pässen hinter die Kette kann er Spiele entscheiden. Beim Test gegen Lettland fehlte Kroos allerdings noch der Rhythmus. Bleibt zu hoffen, dass er ihn pünktlich gefunden hat.

Leroy Sané vs. Kingsley Coman

Es ist das Duell der beiden Top-Joker. Die Bayern-Kollegen werden zunächst wohl auf der Bank sitzen. Coman, der um einen neuen Vertrag pokert, will sich bei dieser EM zeigen. Spielt er nicht von Beginn an, will er was reißen und überdreht oft auch mal.

Diese Gefahr gibt es bei Sané nicht. Zuletzt wirkte der begnadete Tempo-Dribbler ein wenig lustlos. Ab heute kann er der Welt zeigen, dass er von seiner Aussortierung vor der WM 2018 gelernt hat. Klar ist: Sané hat die besseren Anlagen als Coman und kann Spiele auf höchstem Niveau alleine entscheiden.

Joachim Löw vs. Didier Deschamps

Das Duell der beiden Weltmeister-Trainer. Löw geht in sein letztes Turnier als Bundestrainer und will es seinen Kritikern nochmal zeigen. Deschamps, der 2018 Weltmeister wurde, will sich nun auch Europas Krone aufsetzen.

Dem maximalen Erfolg ordnen die Trainer-Routiniers alles unter. Zuletzt sind sie von ihren Prinzipien abgewichen: Löw holte Müller und Hummels zurück, Deschamps setzt wieder auf Benzema. Während Löw gerne pokert und ausprobiert (aktuelles Beispiel die Dreierkette), setzt Deschamps auf bewährtes. Beim letzten direkten Aufeinandertreffen im Oktober 2018 spielten neun Akteure, die wohl auch heute starten.

Übrigens: Deschamps kann als erst überhaupt das Kunststück gelingen, Welt- und Europameister als Spieler und Trainer zu werden.

Wer schickt die bessere Formation ins Rennen? Wer hat die bessere Taktik?

Löw gegen Deschamps – auch das Duell der Weltmeister-Trainer wird am Ende entscheidend sein.

