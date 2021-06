Italien hat einen neuen Helden!

Bei der EM 2021 schießt sich Manuel Locatelli mit seinem Doppelpack gegen die Schweiz in die Herzen seiner Landsleute. Fast im Alleingang sorgte der Mann aus dem norditalienischen Lecco damit für die Qualifikation fürs Achtelfinale. (Alle Spiele der EM 2021 im SPORT1-Liveticker)

Auch im Stadio Olimpico feierte der Mittelfeldstar von Provinzklub US Sassuolo Calcio auf die für ihn typische Art: Mit den Fingern formte er ein "T"! Mit diesem T schickte er einen Liebesgruß an seine Verlobte Tessa.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

"Ich denke in diesem Moment an meine Verlobte und meine Familie", beschrieb er seine Gefühle in diesen Augenblicken.

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Aber nicht nur privat läuft es für den 23-Jährigen. Auch sportlich surft er auf einer Erfolgswelle. Nach seinen Anfängen in der Jugendabteilung von Robin Gosens' Klub Atalanta Bergamo wechselte er 2010 in die Nachwuchsakademie des AC Mailand. Nach seinem Debüt im April 2016 entwickelte er sich unter Trainer Vincenzo Montella zum Stammspieler und hatte somit Anteil am Gewinn des italienischen Supercups 2017 gegen Juventus Turin.

Über Sassuolo in die Nationalmannschaft

Unter Montella-Nachfolger Gennaro Gattuso fand er sich in der folgenden Saison jedoch immer häufiger auf der Bank wieder.

Daher wurde er 2018 mit Kaufpflicht an Sassuolo verliehen. In seiner Debütsaison für den Verein aus der Emilia-Romagna absolvierte er 29 Spiele und erzielte zwei Tore. Damit griff die Kaufpflicht und er unterschrieb bis 2023.

Am 7. September 2020 gelang ihm dann der nächste Schritt in seiner Karriere. Unter Roberto Mancini kam er gegen die Niederlande zu seinem Nationalmannschaftsdebüt. Bei der Europameisterschaft ist er nun schon ein fester Bestandteil der Squadra Azzurra, die mit ihren bisherigen Auftritten zu einem ernstzunehmenden Anwärter auf den Titel avancierte. (Alles Wichtige zur UEFA EM 2021)

Diese Entwicklung ist auch an Europas Top-Klubs nicht vorbeigegangen. Locatelli, der seit 2013 alle U-Nationalmannschaften Italiens durchlaufen hat, steht bei zahlreichen großen Klubs auf der Liste. Bereits im Januar berichtete SPORT1 vom Interesse Borussia Dortmunds an dem Italiener.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

BVB hat Interesse an Locatelli

Kürzlich hat die Gazzetta dello Sport erneut den BVB ins Gespräch gebracht. Mittlerweile sollen aber auch die drei Londoner Klubs FC Chelsea, FC Arsenal und Tottenham Hotspur gesteigertes Interesse haben. Zuvor waren bereits Real Madrid und Manchester United genannt worden.

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

"Ich fühle mich bereit für einen Top-Klub und auch ein Wechsel zu einem ausländischen Verein ist eine mögliche Option für mich, warum nicht? Wenn es Möglichkeiten gibt, werde ich über meine Zukunft nachdenken", hat er im Gespräch mit der Gazzetta bereits seinen Wechselwunsch hinterlegt.

Favorit soll allerdings Juventus Turin sein. Die Alte Dame soll schon ernsthafte Gespräche mit ihm geführt haben. Als mögliche Ablöse stehen 40 Millionen Euro im Raum. Eine Summe, die sich Juventus aber vielleicht sparen kann. Denn Massimiliano Allegri soll eine Rückholaktion von Miralem Pjanic bevorzugen.

Zukunft hängt von Miralem Pjanic ab

Der Bosnier wechselte erst im Sommer 2020 zum FC Barcelona, ist dort aber nicht wirklich glücklich geworden. Er deutete an, sich über Optionen Gedanken zu machen, Juve ist sicherlich eine davon.

Damit könnte sich Locatelli vielleicht doch nach einem anderen Verein für die kommende Saison umsehen müssen. Vielleicht bekommt der BVB dann doch nochmal seine Chance.

Seine zum "T" geformten Finger nach Toren würden sich im Signal Iduna Park auf jeden Fall auch gut machen.

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: