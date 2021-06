Die Three Lions trotzen der Corona-Unruhe und melden sich zurück.

England hat sich den ersten Platz in der Gruppe D gesichert. Das Team von Gareth Southgate gewann das letzte Gruppenspiel dank seiner besten Leistung im bisherigen Turnier mit 1:0-Erfolg gegen Tschechien. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Raheem Sterling erzielte in der 12. Minute den Goldenen Treffer. Es war der zweite Turniertreffer des Außenstürmers von Manchester City - und der zweite der weiterhin gegentorlosen Three Lions, die ihren Ruf als Minimalisten festigten. Die von Southgate in der Offensive veränderten Engländer überzeugten vor allem in der ersten Hälfte. (Ergebnisse und Spielplan der EM)

Sancho feiert EM-Debüt - Schick unauffällig

Die Tschechen, die wie England schon vor dem Spiel als Achtelfinalist feststanden, zeigten dagegen ihre schwächste Partie des Turniers. Jadon Sancho feierte auf Seiten der Engländer sein EM-Debüt, der BVB-Profi wurde wenige Minuten vor dem Ende eingewechselt. Bei den Tschechen agierte der Leverkusener Angreifer Patrik Schick, der gegen Schottland und Kroatien alle drei Tore für sein Land erzielt hatte, diesmal unauffällig.

Damit steht auch fest: England trifft im Achtelfinale im heimischen Wembley auf den Zweiten der deutschen Gruppe F - nach derzeitigem Stand wäre das die DFB-Elf. Weil Kroatien im Parallelspiel gegen Schottland mit 3:1 gewann, rutschte Tschechien noch auf Platz drei ab. Als einer der besten vier Gruppendritten ist das Achtelfinalticket dennoch sicher.

"Wir haben den Ball heute besser gehalten und die Lücken gut gefunden und das Ergebnis erzielt, das wir brauchten", erklärte Sterling nach dem Spiel. Ein Extralob gab es für seine Offensivmitspieler: "Saka und Grealish sind wirklich gut in die Lücken gekommen, haben sich gedreht und sind an den Ball gekommen, und es ist toll, Spieler um sich herum zu haben, die Tore machen können."

Auch die starke Defensivleistung lobte Sterling. "Wenn man keine Tore kassiert, gewinnt man Fußballspiele, wenn man auf der anderen Seite ein Tor erzielen kann - und das haben wir wirklich gut gemacht."

Southgate musste einige Wechsel vornehmen, allein schon wegen der auferlegten Isolation von Mason Mount und Ben Chilwell, die als Kontaktpersonen des positiv getesteten Schotten Billy Gilmour eingestuft wurden.

Maguire mit Comeback - Sterling nach 108 Sekunden an den Pfosten

Abwehrchef Harry Maguire gab nach Verletzung sein Comeback, der verlässliche Tyrone Mings musste weichen. Jadon Sancho erhielt hingegen erneut keine Startelfchance, dem Dortmunder wurde der überzeugende Teenager Bukayo Saka vom FC Arsenal vorgezogen.

"Ich verstehe jede Kritik und natürlich auch die Reaktion der Fans. Aber wir müssen unsere Spieler unterstützen", sagte Southgate nach der Magerkost der ersten beiden Auftritte und warb vor dem Gruppenfinale um Geduld mit seiner jungen Mannschaft.

Die zuletzt unzufriedenen Fans hatten nach 108 Sekunden schon den Torschrei auf den Lippen, doch Sterlings sehenswerter Lupfer über Tschechiens Keeper Tomas Vaclik hinweg tropfte vom Pfosten zurück ins Feld. Es war bereits der dritte Aluminiumtreffer der Three Lions im Turnierverlauf.

Sterling per Kopf zur Führung

Zehn Minuten später schlug der anstelle von Mount aufgebotene Jack Grealish eine butterweiche Flanke auf Sterling. Der City-Star, in der Nähe des Wembley-Stadions aufgewachsen, köpfte locker ein.

Vor den Augen von Prinz William, der auch Verbandspräsident ist, drängte England weiter auf das zweite Tor. In der 26. Minute verschaffte sich der bislang glücklose Goalgetter Harry Kane eine gute Schussposition, Vaclik fischte den Schuss des Kapitäns aber aus der langen Ecke.

Tschechien setzte vor 22.500 Zuschauern - im Endspiel am 11. Juli an gleicher Stelle sollen es mehr als 60.000 sein - aber immer wieder Nadelstiche. Wie kurz nach der Kane-Chance, als Tomas Holes den englischen Schlussmann Jordan Pickford mit einem brachialen Weitschuss prüfte. In der 35. Minute strich ein Schuss von Tomas Soucek, der sein Geld bei West Ham United in der Premier League verdient, nur knapp am Tor vorbei.

Nach der ereignisreichen ersten Hälfte verlor das Spiel etwas an Tempo. In der 68. Minute wurde Sanchos Vereinskollege Jude Bellingham eingewechselt. 14 Minuten später folgte Sancho.

