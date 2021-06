Die Europameisterschaft 2021 geht in die heiße Phase. Am Wochenende beginnen die Achtelfinals, Deutschland bestreitet sein erstes Spiel in der K.o.-Runde am Dienstag gegen England. (EM 2021, Achtelfinale: England - Deutschland am Dienstag ab 18 Uhr im LIVETICKER)

Die bisherigen Auftritte der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw bieten viel Diskussionsstoff. Auch international geht es rund bei der EM.

In der kommenden Ausgabe des EM-Doppelpass auf SPORT1 am Sonntag (ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) wird ausführlich über die größten Themen geredet.

Ex-Schiedsrichter Meier zu Gast

Zu Gast bei Moderator Thomas Helmer und Co-Moderatorin Jana Wosnitza ist der ehemalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach. Darüber hinaus kommt Schiedsrichterlegende Urs Meier ins Hilton Hotel am Münchner Flughafen.

Komplettiert wird die Runde von den SPORT1-Experten Mario Basler, Stefan Effenberg und Alfred Draxler.

Aktuelle Eindrücke von der deutschen Mannschaft wird SPORT1-Reporter Jochen Stutzky per Live-Schalte vermitteln. Zudem wird die aktuelle Pressekonferenz des DFB-Teams in Ausschnitten zu sehen sein.

Die Sendung wird nach vorübergehendem Umzug aufgrund der Corona-Vorschriften in Bayern ins Studio in Ismaning wieder wie gewohnt aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen gesendet.

Der Doppelpass ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Simulcast-Livestream auf den digitalen SPORT1 Plattformen und via Facebook Live zu sehen, steht zudem kurz nach Sendungsende als Video-on-Demand in der SPORT1 Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung.

