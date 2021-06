Der Engländer Anthony Taylor pfeift das zweite EM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft am Samstag (18.00 Uhr) in München gegen Titelverteidiger Portugal. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag bekannt.

Für den international sehr erfahrenen 42-Jährigen ist es der zweite Einsatz bei diesem Turnier.

Taylor erlebte in seinem ersten Spiel das Drama um den Dänen Christian Eriksen mit. Nach dessen Kollaps in der Begegnung gegen Finnland (0:1) erhielt Taylor viel Lob für seine gute Kommunikation mit beiden Mannschaften.

Der große Bayern-Block in der DFB-Auswahl hat gute Erinnerungen an Taylor, der das europäische Supercup-Endspiel gegen den FC Sevilla im September 2020 (2:1 n.V.) pfiff.

