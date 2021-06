Wenn am Samstag bei der EM in Sevilla Polen auf Spanien trifft, kommt es auch zum Duell zweier früherer Teamkollegen des FC Bayern: Robert Lewandowski und Thiago Alcantara. (EM: Spanien - Polen ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Auf Seiten der Polen ruhen nach dem Fehlstart ins Turnier nahezu alle Hoffnungen auf Torjäger Lewandowski, bei den Spaniern stand Ballkünstler Thiago beim 0:0-Auftakt gegen Schweden etwas überraschend nicht in der Startelf.

EM Doppelpass mit Steffen Freund: Alles zum EM-Kracher Deutschland gegen Portugal - Sonntag 11 Uhr LIVE im TV und im Stream auf SPORT1

Anzeige

Thiago: Lewandowski "wird immer noch besser"

Vor dem richtungsweisenden Spiel schwärmt Mittelfeldmann Thiago, inzwischen in Diensten des FC Liverpool, in höchsten Tönen von seinem einstigen Mitspieler.

"Er ist ein Stürmer, der seit Jahren auf 30 Tore pro Saison kommt. Aber er wird immer noch besser", sagte der 30-Jährige. "Weil er weiter übt, seine Technik poliert, weil er alles, was er nicht so gut macht, zu verbessern versucht. Und er ist ein geborener Siegertyp. Er ist ein Profi "wie die Krone einer Tanne", wie man in Spanien sagt.

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

Thiago und Lewandowski spielten von 2014 bis zum Wechsel des Spaniers zum FC Liverpool vor einem Jahr gemeinsam für den deutschen Rekordmeister. Angst vor dem Weltfußballer hat Thiago bei all seiner Klasse aber dennoch nicht.

"Man kann jeden Spieler der Welt stoppen", betonte er auf die Frage, wie man Lewandowski stoppen könne.

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: