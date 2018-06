Neymars kleine Schwester Rafaella Beckran bekommen die Siege von Brasilien offenbar nicht gut - und besonders nicht die Tore ihres Bruders.

Wie nun herausgekommen ist, war sie beim 2:0-Sieg gegen Costa Rica nicht nur kollabiert, sondern hatte sich auch bei einem Torjubel verletzt.

Als die 22-Jährige den Treffer ihres Bruders feierte, stieß die 22-Jährige versehentlich mit einem Freund zusammen und kugelte sich dabei die Schulter aus.

Auf Instagram zeigte sie sich im Brasilien-Bandana und mit Armschlinge.

Vor lauter Aufregung erlitt das Model, dessen richtiger Name Rafaella Da Silva Santos lautet, nach dem Spiel zudem einen Schwächeanfall und musste runter von der Tribüne begleitet werden. Ihren Namen hatte sie in Beckran als Hommage an ihr Idol David Beckham geärdert.

Hoffentlich passt sie beim Spiel Brasilien-Mexiko (2. Juli, ab 16 Uhr im LIVETICKER) mehr auf sich auf, aber bei solch emotionaler Unterstützung sollte auf dem Rasen nichts mehr schiefgehen.