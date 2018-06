Die Bundesliga-Profis Robert Lewandowski (Bayern München), Jakub Blaszczykowski (VfL Wolfsburg) und Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund) führen das endgültige Aufgebot der polnischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) an.

Trainer Adam Nawalka nominierte am Montag seinen endgültigen 23-köpfigen Kader für die Endrunde in Russland, wo seine Mannschaft in Gruppe H auf den Senegal (17. Juni), Kolumbien (24. Juni) und Japan (28. Juni) trifft

Auch die finalen WM-Kader der Schweiz und Island stehen fest

Schweiz mit zehn Bundesligaspielern

Der Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic setzt bei der WM auf zehn Bundesliga-Legionäre. Zehn Spieler stehen im Aufgebot der "Nati", die in der höchsten deutschen Spielklasse unter Vertrag stehen

Von den 26 Spielern, die seit dem 27. Mai 2018 in Lugano die WM-Vorbereitung bestreiten, wurden Torhüter Gregor Kobel, Verteidiger Silvan Widmer und Offensivspieler Edimilson Fernandes aus dem Aufgebot gestrichen.

Finnbagosson mit Island zur WM

Der isländische Nationaltrainer Heimir Hallgrimsson hat mit Alfred Finnbogason vom Bundesligisten FC Augsburg und Rurik Gislason vom Zweitligisten SV Sandhausen zwei Bundesliga-Legionäre berufen