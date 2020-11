Rekordeuropameister Deutschland träumt vom perfekten Abschluss der Qualifikation zur Europameisterschaft der Frauen 2022: SPORT1 zeigt das abschließende Qualifikationsspiel gegen den Tabellenzweiten Irland am Dienstag, 1. Dezember ab 17.55 Uhr LIVE im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de, es ist zugleich die letzte Partie in diesem Jahr.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat bisher sechs Siege aus sechs Spielen geholt und ist bereits für die UEFA Women's EURO qualifiziert (DATENCENTER: Die Tabelle).

Sollten die beiden ausstehenden Partien heute gegen Griechenland und am Dienstag in Irland ohne Gegentor bestritten werden, hätte die deutsche Auswahl sich die Teilnahme an der EM komplett ohne Gegentor gesichert.

Zum Jahresabschluss hoffen im deutschen Team auch aufstrebende Talente wie Laura Freigang von Eintracht Frankfurt auf Einsatzminuten. Aktuell führt die 22-Jährige in der Frauen-Bundesliga die Torjägerinnenliste mit zehn Treffern an.

Irland hofft weiterhin auf EM-Quali

Für den deutschen Gegner aus Irland geht es im Tallaght Stadium in Dublin indes darum, Platz 2 in der Gruppe vor der Ukraine zu sichern, die zeitgleich gegen Schlusslicht Montenegro antritt.

Für die EM sind nur die Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten direkt qualifiziert, die restlichen Gruppenzweiten müssen noch in Playoffs bestehen.

Das Hinspiel gewann Deutschland 3:0 dank Toren von Marina Hegering, Dzsenifer Marozsán und Lea Schüller. Die EM findet im Jahr 2022 in England statt, nachdem sie aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben wurde.