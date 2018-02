Frauenfußball-Highlights satt in den kommenden Wochen – LIVE auf SPORT1: Beim SheBelieves Cup 2018 nimmt die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft nach zwei zweiten Plätzen in Folge den Titelgewinn ins Visier.

SPORT1 überträgt das prestigeträchtige Turnier mit Olympiasieger Deutschland, Weltmeister USA sowie England und Frankreich, Nummer 3 und 6 der Weltrangliste, ab Freitag, 2. März, LIVE aus den USA.

Die entsprechenden plattformneutralen Exklusiv-Rechte für Deutschland hat die Sport1 GmbH vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erworben.

Für das Team von Bundestrainerin Steffi Jones ist der Wettbewerb nach dem überraschenden Aus im EM-Viertelfinale 2017 eine wichtige Standort-Bestimmung.

Drei Topspiele in fünf Tagen

Das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Gastgeber USA überträgt SPORT1 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 2. März, LIVE ab 0.55 Uhr aus Columbus, Ohio.

In der zweiten Begegnung trifft die DFB-Auswahl in Harrison, New Jersey auf England - am Sonntag, 4. März, LIVE ab 20.45 Uhr auf SPORT1.

Mit der Partie gegen Frankreich in Orlando, Florida, schließt die Mannschaft um Kapitänin Dzsenifer Marozsán am Mittwoch, 7. März, LIVE ab 21.55 Uhr das wichtigste Einladungsturnier des Jahres ab.

Wer schafft den Sprung ins DFB-Pokalhalbfinale?

SPORT1 schnürt in den kommenden Wochen ein großes Frauenfußball-Liveangebot und zeigt neben dem SheBelieves Cup 2018 und attraktiven Partien aus der Allianz Frauen-Bundesliga (Zeiten siehe Übersicht) auch den Kracher im DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem 1. FFC Frankfurt und Turbine Potsdam.

SPORT1 überträgt den Hit am Dienstag, 13. März, LIVE ab 18.25 Uhr im Free-TV.

Beide Klubs begegnen sich in dieser Saison auf Augenhöhe, liegen derzeit in der Bundesliga-Tabelle dicht beinander und träumen vom Pokalfinale in Köln. Zuletzt holte sich der VfL Wolfsburg dreimal in Folge den DFB-Pokal.

Der 1. FFC Frankfurt hofft indes darauf wie 2014 am Ende ganz oben zu stehen.

Die kommenden Frauenfußball-Sendetermine im Überblick: