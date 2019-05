Die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg hat sich den Meistertitel in der Regionalliga Nord gesichert und damit die Aufstiegsspiele zur 3. Liga erreicht.

Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl gewann am Samstag 4:2 (3:0) gegen Germania Egestorf-Langreder und ist damit am letzten Spieltag nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Die Wolfsburger Reserve, die noch nie in der 2008 eingeführten eingleisigen 3. Liga spielte, trifft nun in der Aufstiegs-Relegation in Hin- und Rückspiel (22. und 26. Mai) auf Bayern München II.

Die Reserve des Rekordmeister hatte am Freitag durch ein 3:1 (1:0) gegen Greuther Fürth II die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern perfekt gemacht.

Mannheim und Chemnitz aufgestiegen

Damit wird in der kommenden Saison nach einem Jahr Unterbrechung wieder eine zweite Mannschaft in der 3. Liga spielen. Nach dem Abstieg von Werder Bremen II 2018 sind in der noch laufenden Saison erstmals seit Liga-Gründung nur Erstvertretungen am Start.

Direkt als Regionalliga-Meister sind bereits Waldhof Mannheim (Südwest) und der Chemnitzer FC (Nordost) aufgestiegen. Ebenfalls direkt in die 3. Liga steigt der Meister der Weststaffel auf, die als einzige der fünf Regionalligen noch nicht entschieden ist.

Spitzenreiter Viktoria Köln verpasste am Samstag durch ein 0:2 (0:0) beim SV Straelen den vorzeitigen Titelgewinn und geht mit einem Punkt Vorsprung auf Ex-Bundesligist Rot-Weiß Oberhausen in den letzten Spieltag.