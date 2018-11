Europameister Portugal steuert in der Nations League auf den Gruppensieg zu.

In der Gruppe 3 der A-Liga feierten die Portugiesen auch ohne ihren Kapitän und Superstar Cristiano Ronaldo einen 3:2 (2:1)-Erfolg gegen Polen.

Lewandowski feiert trauriges Jubiläum

Portugal führt damit mit sechs Punkten ungefährdet vor Italien und Polen (je ein Punkt) das Klassement an. Aufseiten der Polen feierte Kapitän und Bayern-Torjäger Robert Lewandowski, der sein 100. Länderspiel bestritt, ein trauriges Jubiläum.

Robert Lewandowski bestritt sein 100. Länderspiel © iM Football

Vor 50.000 Zuschauern in Chorzow erzielten Andre Silva (31.) und Bernardo Silva (52.) die Treffer für die Gäste, zudem unterlief dem Polen Kamil Glik (43.) ein Eigentor. Shooting Star Krzysztof Piatek (18.) hatte die Hausherren in Führung gebracht, der in der 63. Minute eingewechselte Wolfsburger Jakub Blaszczykowski (77.) sorgte noch einmal für Spannung. Bei den Portugiesen wurde Bayerns Renato Sanches eingewechselt.

Portugal vor Einzug in Playoffs

Der Selecao, die zum Auftakt 1:0 gegen Italien gewonnen hatte, reichen aus den zwei verbleibenden Spielen im November bereits zwei Punkte, um sicher als Gruppensieger in die Playoffs einzuziehen.

In Italien und gegen Polen wird ihr etatmäßiger Kapitän Ronaldo erneut fehlen. Der fünfmalige Weltfußballer sieht sich aktuell Vergewaltigungsvorwürfen ausgesetzt, die er allerdings vehement bestreitet. Der portugiesische Verband hatte aber ebensowenig wie Nationaltrainer Fernando Santos einen offiziellen Grund für die Länderspielpause von CR7 genannt.

Russland torlos gegen Schweden

WM-Gastgeber Russland hat derweil seinen zweiten Sieg verpasst. Trotz eines 0:0 gegen Schweden bleibt das Team von Trainer Stanislaw Tschertschessow mit jetzt vier Punkten Tabellenerster in der Gruppe 2 der Liga B. Dahinter folgen die Türkei (3) und Schweden (1).

Die Sbornaja war mit einem 2:1-Sieg in der Türkei in den neuen UEFA-Wettbewerb gestartet. Die Russen treffen am Sonntag in ihrem dritten Gruppenspiel erneut auf die Türken und sind am 15. November in Leipzig Gast der deutschen Nationalelf.

Schottland unterliegt Israel

In der Division C führt Serbien nach einem 2:0 (1:0) in Montenegro mit sieben Punkten die Gruppe 4 an. Zweiter ist mit fünf Zählern Rumänien, das sich 2:1 (1:0) in Litauen durchsetzte.

Israel feierte ebenfalls in der C-Liga einen 2:1 (0:1)-Erfolg gegen Schottland und liegt nach zwei Runden nur wegen der schlechteren Tordifferenz in Gruppe 1 hinter den Schotten.

Kosovo führt das Klassement in der Gruppe 3 der Liga D nach einem 3:1 (1:0) gegen Malta mit sieben Zählern an. Zweiter ist Aserbaidschan, das sich 3:0 (1:0) auf den Faröer durchsetzte.