Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps hat eine deutliche Warnung an Barca-Star Ousmane Dembele ausgesprochen. Laut Deschamps müsse der ehemalige Dortmunder an seiner Professionalität arbeiten, um auf dem höchsten Level bestehen zu können.

Laut Medienberichten ist Dembele in den vergangenen Monaten immer wieder durch Undiszipliniertheiten aufgefallen. So soll er am Donnerstag unentschuldigt nicht zum Mannschaftstraining beim FC Barcelona erschienen sein, woraufhin Trainer Ernesto Valverde den 21-Jährigen nicht für das Auswärtsspiel bei Betis Sevilla (3:4) nominierte.

Deschamps: "Es ist Bestandteil des Lebens"

"Ob es jetzt bei einem großen Verein, wie dem FC Barcelona, bei der französischen Nationalmannschaft oder irgendwo anders passiert, er muss aufpassen. Es ist Bestandteil des Lebens und der Anforderungen eines professionellen Fußballspielers", sagte Deschamps auf einer Pressekonferenz und ergänzte: "Je schneller er das versteht, desto besser".

Die Franzosen spielen am Freitag in der Nations League gegen die Niederlande. (Nations League: Niederlande - Frankreich, Freitag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Dembele, der 2017 für 115 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Barcelona wechselte, bestritt bisher 20 Länderspiele für die Equipe Tricolore und wurde im vergangenen Sommer unter Deschamps Weltmeister.

