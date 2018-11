Der Vize-Weltmeister steht unter Druck.

Kroatien hat in der Gruppe 4 der Nations League nach zwei Spielen erst einen Punkt auf dem Konto. Geht es auch in Zagreb gegen Spanien schief, droht sogar der Abstieg. (Nations League: Kroatien - Spanien Do., ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Andererseits ist mit einem Sieg und einem weiteren gegen England sogar noch der Gruppensieg für Luka Modric, Ivan Rakitic und Co. drin.

Kroatien und England kämpfen gegen Abstieg - Alba zurück bei Spanien

Aktuell führt Spanien die Gruppe mit sechs Punkten vor England (4) an. Die Engländer könnte es mit einer Niederlage gegen Kroatien auch noch mit dem Abstieg erwischen.

Zudem geht es für die Kroaten um Wiedergutmachung für die peinliche 0:6-Klatsche im Hinspiel. Einer der Hoffnungsträger ist Stürmer Ante Rebic von Eintracht Frankfurt.

Aus der Bundesliga sind zudem Josip Brekalo (Wolfsburg), Andrej Kramaric (Hoffenheim) und Tin Jedvaj (Leverkusen) dabei.

Bei Spanien kehrt ein Barca-Star in den Kader zurück. Erstmals unter Luis Enrique wurde Linksverteidiger Jordi Alba nominiert.

Dani Carvajal (Real Madrid) und Bayerns Thiago fehlen verletzt. Dortmunds Torjäger Paco Alcacer wurde dagegen nicht nominiert.

So können sie Kroatien - Spanien LIVE verfolgen:

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1