Handball-Bundestrainer Henk Groener hat für die beiden Länderspiele gegen Weltmeister Niederlande 23 Spielerinnen nominiert. Die beiden Testspiele am 1. und 3. Oktober in Lingen sind eingebettet in einen einwöchigen Lehrgang und dienen der Vorbereitung für die Europameisterschaft in Norwegen und Dänemark (3. bis 20. Dezember).

"Mit Blick auf die EHF Euro haben wir uns bewusst dafür entschieden, vielen Spielerinnen die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen", sagte Groener. Nach überstandener Schulterverletzung und einer mehr als einjährigen Nationalmannschaftspause kehrt Rückraumspielerin Xenia Smits wieder ins deutsche Team zurück.

Die dann folgende Maßnahme der Frauen-Nationalmannschaft wird ein viertägiger Lehrgang Ende Oktober sein. Die unmittelbare EM-Vorbereitung startet Mitte November, ehe Kim Naidzinavicius, Julia Behnke und Co. am 3. Dezember gegen Rumänien ihr EM-Auftaktspiel bestreiten werden.

Es folgen weitere Gruppenspiele gegen Mitgastgeber Norwegen (5. Dezember) sowie Polen (7. Dezember).

Das aktuelle Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft:

Tor: Dinah Eckerle (Siofok KC), Ann-Cathrin Giegerich (Debreceni VSC), Lea Rühter (Buxtehuder SV)

Feld: Amelie Berger (SG BBM Bietigheim), Jenny Behrend (VfL Oldenburg), Marlene Zapf (TuS Metzingen), Julia Maidhof (SG BBM Bietigheim), Jennifer Rode (BVB 09 Dortmund), Maren Weigel (TuS Metzingen), Alina Grijseels (BVB 09 Dortmund), Evgenija Minevskaja (SCM Ramnicu Valcea), Kim Naidzinavicius (SG BBM Bietigheim), Mareike Thomaier (TSV Bayer 04 Leverkusen), Emily Bölk (Ferencvaros Budapest), Xenia Smits (SG BBM Bietigheim), Mia Zschocke (Bayer 04 Leverkusen), Kim Braun (SG BBM Bietigheim), Ina Großmann (Thüringer HC), Antje Lauenroth (SG BBM Bietigheim), Julia Behnke (Ferencvaros Budapest), Luisa Schulze (SG BBM Bietigheim), Alicia Stolle (Ferencvaros Budapest), Meike Schmelzer (Thüringer HC)