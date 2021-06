Andreas Wolff bleibt dem KS Kielce treu!

Der deutsche Handball-Nationaltorhüter verlängerte seinen Vertrag beim polnischen Meister um fünf Jahre. Das gab der Klub beim Abschluss-Grillen bekannt.

Der 30-Jährige spielt seit 2019 in Polen und gewann dort bereits seinen zweiten Meistertitel. Zudem gewann Kielce auch den polnischen Pokal. Zuvor war er in der HBL für den THW Kiel, die HSG Wetzlar und dem TV Großwallstadt am Ball gewesen.

Mit der DHB-Auswahl wurde Wolff 2016 Europameister und gewann Bronze bei Olympia.

Neben Wolf verlängerte auch Star-Trainer Talant Dujshebaev bei Kielce.