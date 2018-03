Der deutsche Meister Rhein-Neckar Löwen und TSV Hannover-Burgdorf sind in das Final Four des DHB-Pokals eingezogen.

Die Löwen besiegten in eigener Halle beim Comeback von Rückkehrer Kim Ekdahl du Rietz den SC DHfK Leipzig souverän mit 35:23 (17:8) und können weiter auf ihren ersten Pokalgewinn hoffen. Hannover-Burgdorf schlug Frisch Auf Göppingen 31:30 (16:12) und revanchierte sich für die Niederlage am Sonntag in der Liga.

Beste Werfer in Mannheim waren Löwen-Kapitän Andy Schmid und Leipzigs Philipp Weber mit jeweils fünf Toren. Rückraumspieler Ekdahl du Rietz erzielte im ersten Spiel seit seinem Weggang im Juni des vergangenen Jahres zwei Treffer.

Der Schwede hatte mit dem Handball aufgehört, weil ihm die Lust auf den Profisport vergangen war. Nach der Verletzung von Abwehrchef Gedeon Guardiola kehrte er zu den Löwen zurück.

In Hannover steuerte der Däne Casper Mortensen zehn Tore zum Sieg der Recken bei.

Die HSG Wetzlar hatte sich bereits am Sonntag durch einen 25:21-Erfolg gegen TVB Stuttgart als erstes Team für das Final Four am 5. und 6. Mai in Hamburg qualifiziert.

Am Mittwoch wird in der Begegnung zwischen den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg der vierte Teilnehmer ausgespielt.