Der letzte Spieltag in der Hauptrunde der Handball-EM 2018 in Kroatien könnte dramatisch werden. Ähnlich wie in Gruppe II, in der Deutschland das "Endspiel" gegen Spanien (20.30 Uhr im LIVETICKER) gewinnen muss, ist auch in Gruppe I noch fast alles offen.

Vier Teams kämpfen um zwei Tickets für das Halbfinale. Während Weißrussland und Serbien im direkten Duell lediglich den unbedeutenden Platz fünf ausspielen (16.15 Uhr im LIVETICKER), hoffen Tabellenführer Frankreich, Kroatien, Schweden und Norwegen auf den Sprung unter die besten vier Teams Europas.

Dabei kommt es am Abend zu zwei direkten Aufeinandertreffen der Kontrahenten. Zunächst messen sich die beiden skandinavischen Topteams (18.30 Uhr im LIVETICKER). Im Anschluss bekommen es die Gastgeber mit Topfavorit Frankreich zu tun (20.30 Uhr im LIVETICKER).

SPORT1 erklärt die verschiedenen Konstellationen und wann welche Mannschaft ins Halbfinale einzieht. (Tabelle der Hauptrunden-Gruppe I)

Frankreich (Platz 1, 8 Punkte) kommt ins Halbfinale, wenn:

...es gegen Kroatien gewinnt oder unentschieden spielt.

...es gegen Kroatien verliert und Schweden nicht gegen Norwegen gewinnt.

...es gegen Kroatien im Falle eines schwedischen Sieges mit maximal sieben Toren Unterschied verliert.

Kroatien (Platz 2, 6 Punkte) kommt ins Halbfinale, wenn:

...es gegen Frankreich gewinnt und Schweden nicht gegen Norwegen gewinnt.

...es gegen Frankreich unentschieden spielt und Norwegen Schweden schlägt.

...es gegen Frankreich verliert, Norwegen gegen Schweden mit vier Toren Differenz gewinnt und Kroatien dann das beste Torverhältnis der drei Teams aufweist.

Schweden (Platz 3, 6 Punkte) kommt ins Halbfinale, wenn:

...es gegen Norwegen mindestens remis spielt und Kroatien nicht gegen Frankreich gewinnt.

...es gegen Norwegen mit maximal drei Toren Unterschied verliert und Kroatien Frankreich unterliegt.

...es Norwegen mit vier Toren Differenz unterliegt, Kroatien gegen Frankreich verliert und Schweden dann das beste Torverhältnis der drei Teams aufweist.

Norwegen (Platz 4, 4 Punkte) kommt ins Halbfinale, wenn:

...es gegen Schweden mit mehr als vier Toren Unterschied gewinnt und Kroatien Frankreich unterliegt.

...es gegen Schweden mit vier Toren Differenz gewinnt, Kroatien gegen Frankreich verliert und Norwegen dann das beste Torverhältnis der drei Teams aufweist.

Sollten zwei oder mehr Mannschaften nach der Hauptrunde punktgleich sein, entscheidet zunächst der direkte Vergleich. Anschließend ist das Torverhältnis das maßgebende Kriterium.