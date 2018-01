Nach dem bitteren 25:26 im zweiten Hauptrundenspiel gegen Dänemark können die deutschen Handballer das EM-Halbfinale nicht mehr aus eigener Kraft erreichen.

Ein Sieg im Duell mit Spanien am Mittwoch (ab 20.15 Uhr im LIVETICKER) ist für das Team von Bundestrainer Christian Prokop auf jeden Fall Pflicht.

Ebenfalls sicher ist: Als Gruppensieger wird die DHB-Auswahl nicht ins Halbfinale einziehen, es geht nur noch um Platz zwei in der Hauptrundengruppe II.

DHB-Team braucht Schützenhilfe

Zusätzlich kommt es für die Bad Boys aber vor allem auch auf die Ergebnisse der Mazedonier an: Diese spielen noch am Dienstag (ab 20.15 Uhr im LIVETICKER) gegen Tschechien sowie am Mittwoch (ab 18 Uhr im LIVETICKER) gegen Tabellenführer Dänemark.

Auch das Duell zwischen Slowenien und Spanien am Dienstag (ab 18 Uhr im LIVETICKER) kann noch eine Rolle spielen.

Gewinnt Deutschland gegen Spanien, kann dem DHB-Team einzig und allein das Team aus Mazedonien noch den Platz im Halbfinale streitig machen.

Direkter Vergleich hilft Gensheimer und Co.

Da bei Punktgleichheit der direkte Vergleich entscheidet, hätten Uwe Gensheimer und Co. gegenüber Spanien bei einem Sieg am Mittwoch auf jeden Fall die Nase vorn, auch ein möglicher Dreiervergleich mit Spanien und Tschechien würde zugunsten der Deutschen ausgehen.

SPORT1 erklärt, wie die deutsche Handball-Nationalmannschaft - einen Sieg gegen Spanien jeweils vorausgesetzt - ins Halbfinale der Europameisterschaft einzieht:

Wenn Mazedonien aus seinen zwei verbleibenden Spielen maximal zwei Punkte holt:

...steht Deutschland bei einem Sieg gegen Spanien sicher im Halbfinale.

Wenn Mazedonien aus den beiden Partien drei Punkte holt und Spanien gegen Slowenien gewinnt:

...kommt es zu einem Dreiervergleich zwischen Deutschland, Spanien und Mazedonien, den das DHB-Team für sich entscheiden würde.

Wenn Mazedonien aus den beiden Partien drei Punkte holt und Spanien gegen Slowenien nicht gewinnt:

...kommt es zum direkten Vergleich der dann punktgleichen Deutschen und Mazedonier. Da das direkte Duell unentschieden endete, müsste das Torverhältnis über den Einzug ins Halbfinale entscheiden.

Wenn Mazedonien beide Spiele gewinnt:

...hat Deutschland keine Chance mehr auf die Halbfinalteilnahme.