Kein Alkohol am Ball: Mit einer öffentlichen Entschuldigung haben sich vier schwedische Handball-Nationalspieler reumütig zu ihrem nächtlichen Ausflug in eine Bar in Malmö bekannt.

Jim Gottfridsson, Spielmacher des deutschen Meisters SG Flensburg-Handewitt, sowie seine Teamkollegen Lukas Nilsson (THW Kiel), Kim Ekdahl du Rietz und Andreas Nilsson hatten ihren EM-Vorrundensieg gegen Polen am Mittwochabend mit Hochprozentigem gefeiert.

Gottfridsson: "Haben die Situation völlig falsch eingeschätzt"

"Wir übernehmen die volle Verantwortung für das, was wir getan haben", wird Gottfridsson auf der Homepage der schwedischen Nationalmannschaft zitiert.

Anzeige

Er gestand, "ein bis zwei Gläser" getrunken zu haben: "Wir haben die Situation völlig falsch eingeschätzt. Wir entschuldigen uns beim gesamten Team, bei unseren Anhängern und bei all denen, die daran arbeiten, die EM zu einem so großartigen Turnier zu machen."

Jetzt aktuelle Handball-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Andresson enttäuscht - härtere Regeln für Alkoholkonsum

Schwedens Nationaltrainer Kristjan Andresson gab zu, dass ihn der Vorfall enttäuscht habe: "Aber die Spieler haben sich entschuldigt, damit ist die Sache erledigt. Wir werden uns jetzt wieder auf den Sport konzentrieren."

Schweden spielt am Freitagabend in Malmö in der EM-Hauptrunde gegen Portugal.

Das reumütige Quartett hat keine weiteren Sanktionen zu befürchten. Der schwedische Verband kündigte allerdings die Erstellung eindeutiger Richtlinien für den Umgang mit Alkohol an.