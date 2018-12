Der nächste Schritt ist erfolgreich absolviert: Nach Platz zwei in der Vorrunde sind die deutschen Handballerinnen bei der EM in Frankreich mit dem erhofften Sieg in die Hauptrunde gestartet.

Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener setzte sich am Freitagabend mit 29:23 (17:9) gegen den weiterhin punktlosen EM-Elften Spanien durch und besitzt mit nun 4:2 Zählern gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale.

Aber wie geht’s es nun weiter? SPORT1 erklärt den weiteren Weg im Turnier, Medaillenchancen - und auf wen die deutschen Frauen noch treffen. (Ergebnisse und Spielplan)

Der Ablauf in der Hauptrunde

Nach dem Abschluss der Partien in den vier Vorrundengruppen spielen nun die drei jeweils Bestplatzierten der vier Gruppen in der Hauptrunde mit zwölf Teams in zwei Sechser-Gruppen um den Einzug ins Halbfinale. Die ersten beiden Teams jeder Hauptrunden-Gruppe spielen über Kreuz das Finale aus. Die Punkte, die in der Vorrunde gegen die ebenfalls qualifizierten Gruppengegner geholt wurden, werden in die Hauptrunde mitgenommen.

Dementsprechend stand Deutschland mit dem Sieg gegen Norwegen und der Niederlage aus dem Rumänien-Spiel mit zwei Punkten auf dem vierten Rang. Durch die Punkte gegen Norwegen, die mit einem 38:25 gegen Ungarn in die Hauptrunde gestartet sind, hatten die deutschen Frauen das Erreichen des Halbfinals nach der Vorrunde in der eigenen Hand.

"Das ist ein geiles Gefühl, hier spielen zu dürfen, es trägt die Mannschaft, dass wir so viel Freude ausstrahlen", sagte die überzeugende Torhüterin Dinah Eckerle nun nach dem Sieg auch über Spanien. (Tabellen der EM)

Der Kampf ums Halbfinale

Zusammen mit den Vorrundengegnern Rumänien und Norwegen ist die DHB-Auswahl in der Hauptrunden-Gruppe II gelandet (Zum SPORT1-Datencenter).

Dort treffen sie auf die drei besten Teams der Vorrundengruppe C – nach dem Erfolg über Spanien gilt es nun am Sonntag gegen Ungarn (Ungarn - Deutschland ab 15 Uhr im LIVETICKER) und am kommenden Mittwoch gegen die Niederlande (Niederlande - Deutschland ab 21 Uhr im LIVETICKER). Gegen die Kontrahenten aus der eigenen Vorrundengruppe wird nicht mehr gespielt. Daher muss jedes Team - wie in der Vorrunde - wieder drei Spiele absolvieren.

Niederlande als Gruppenfinale

Nach dem Sieg gegen die Spanierinnen wäre Deutschland mit zwei Erfolgen in den ausstehenden Begegnungen gegen den EM-Zwölften Ungarn und gegen Vize-Europameister Niederlande Deutschland das Halbfinale nicht mehr zu nehmen - und der Traum von einer Medaille dann ganz nahe.

Die deutschen Hauptrunden-Spiele im Überblick:

7.Dezember, 18 Uhr: Spanien - Deutschland (23:29)

So., 9. Dezember, 15 Uhr: Ungarn - Deutschland (15 Uhr im LIVETICKER)

12. Dezember, 21 Uhr: Niederlande - Deutschland (21 Uhr im LIVETICKER)

So können Sie die Handball EM der Frauen LIVE sehen:

TV: Eurosport

STREAM: sportdeutschland.tv, Eurosport Player

LIVETICKER: SPORT1.de