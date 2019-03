vergrößernverkleinern Spielführerin Kim Naidzinavicius stand den DHB-Frauen nach einer Verletzung wieder zur Verfügung © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Die deutschen Handballerinnen verlieren das erste von zwei Testspielen gegen die Niederlande. Am Samstag steht Duell Nummer zwei in Oldenburg an.