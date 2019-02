Die Nationalmannschaft Paraguays hat nach dem Rücktritt von Juan Carlos Osorio (57) einen neuen Trainer.

Der Argentinier Eduardo Berizzo (49) übernimmt den Posten, das teilte der nationale Verband APF am Montag mit.

Berizzo war im Dezember beim spanischen Erstligisten Athletic Bilbao entlassen worden, nachdem er mit seinem Team nur einen Sieg aus 14 Spielen in La Liga geholt hatte.

Osorio tritt aus "familiären Gründen" zurück

Der Kolumbianer Osorio hatte am vergangenen Donnerstag nach fünf Monaten und gerade einmal einem Länderspiel seinen Rücktritt aus "familiären Gründen" erklärt. Bereits in gut einem Monat bestreitet Paraguay eine US-Tour mit Tests gegen Mexiko (22. März) und Peru (26. März).

Zudem steht im Sommer die Copa America in Brasilien an, wo die Südamerikaner, die sich nicht für die vergangenen beiden Weltmeisterschaften qualifiziert hatten, in der Gruppe B auf Argentinien, Kolumbien und Asienmeister Katar treffen.

In Erinnerung bleibt Berizzos Zeit beim FC Sevilla, den er im Sommer 2017 übernahm und ins Achtelfinale der Champions League führte.

Ende November 2017 wurde beim früheren argentinischen Nationalspieler Prostatakrebs diagnostiziert, schon Mitte Dezember stand er wieder an der Seitenlinie. Nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen wurde Berizzo aber entlassen.