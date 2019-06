Der zweimalige Titelträger Elfenbeinküste ist mit einem Sieg in den Afrika Cup gestartet.

DAZN gratis testen und den Afrika Cup live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Die Ivorer, bei denen der Mainzer Bundesligaprofi Jean-Philipp Gbamin auf der Bank saß, bezwangen in der Gruppe D am Montag in Kairo Südafrika mit 1:0 (0:0). Das entscheidende Tor erzielte Jonathan Kodjia (64.).