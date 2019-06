Nach einer sensationellen Saison muss Ajax Amsterdam den Abgang zahlreicher Stars befürchten.

Der umworbene Trainer Erik ten Hag bleibt dennoch. Der Coach verlängerte seinen Vertrag bei dem niederländischen Topklub vorzeitig bis 2022. Nach dem Gewinn des Doubles aus Meisterschaft und Pokal war der 49-Jährige nicht zuletzt mit dem FC Bayern immer wieder in Verbindung gebracht worden. In München hatte er zwischen 2013 und 2015 als Trainer der zweiten Mannschaft gearbeitet.

Einige Spieler hat Ajax in der offiziell im Juli startenden Transferperiode bereits verloren. Frenkie de Jong ist bereits zum FC Barcelona gewechselt, Kapitän Matthijs de Ligt wird bei praktisch allen Topklubs in Europa gehandelt. Daley Sinkgraven wurde zudem an Bayer Leverkusen abgegeben.