Der Start der neuen Saison steht in den europäischen Top-Ligen unmittelbar bevor. Die Klubs testen aktuell noch ihre Form, so auch der FC Barcelona. Am Sonntagabend gewann der spanische Meister im Spiel um die Joan Gamper Trophy gegen den FC Arsenal mit 2:1 (0:1).

Im Camp Nou bot Barca vor 98.812 Zuschauern zahlreiche Stars auf. Während Nationaltorwart Marc-André ter Stegen erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, standen unter anderem die Neuzugänge Antoine Griezmann und Frenkie de Jong in Barcelonas Startelf.

Das erste Tor erzielten jedoch die Gäste aus London. Der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang schoss Arsenal in der 36. Minute in Führung.

Der 1:1-Ausgleich fiel erst Mitte der zweiten Halbzeit - und das auf äußerst kuriose Art und Weise.

Youngster Ainsley Maitland-Niles unterlief in der 69. Minute ein Eigentor, als er völlig unbedrängt einen Rückpass in Richtung von Gunners-Keeper Bernd Leno spielte. Dem Zuspiel fehlte allerdings die Präzision, so wurde der ehemalige Torwart von Bayer Leverkusen auf dem falschen Fuß erwischt und konnte dem Ball nur noch hilflos hinterherschauen.

Und es kam noch dicker für die Engländer. In der letzten Minute der regulären Spielzeit sorgte Mittelstürmer Luis Suárez mit einer schönen Volleyabnahme für den 2:1-Siegtreffer der Hausherren.

Zum besten Spieler der Begegnung wurde der Niederländer de Jong gewählt.