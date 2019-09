Thorsten Fink vom japanischen J-League-Klub Vissel rechnet in Kürze mit einem Comeback von Lukas Podolski (34). "Er braucht normalerweise zwei, drei Wochen, vielleicht reicht es schon nächste Woche, um mal reinzukommen", sagte Fink bei Sky Sport News HD.

Aufgrund einer Ohren-OP stand Podolski drei Monate nicht zur Verfügung. Fink: "Er hatte eine Art Mittelohrentzündung und musste am Trommelfell operiert werden. Er konnte nicht trainieren, nicht einmal laufen. Da fehlt noch einiges, aber er arbeitet sehr hart."

Der ehemalige Bundesliga-Profi Fink bestätigte auch nochmals, dass Podolski als einer von drei älteren Spielern bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio in der deutschen Olympia-Auswahl dabei sein möchte. "Sein großes Ziel ist, bei Olympia dabei zu sein. Das liegt natürlich nahe, weil er in Japan alles kennt. Er ist ein Aushängeschild in Deutschland, aber auch in Japan sehr, sehr bekannt."

Der Vertrag von Podolski in Kobe läuft am 31. Januar 2020 aus.