Zuerst das Führungstor geschossen, später verletzt ausgewechselt: Für Christian Pulisic ist das Finale im englischen FA Cups nicht nur wegen der 1:2 (1:0)-Niederlage gegen den FC Arsenal höchst unschön zu Ende gegangen.

Der ehemalige Starspieler von Borussia Dortmund hatte sein Team gegen den FC Arsenal in der 5. Spielminute zunächst in Führung geschossen, als eine Hereingabe von Olivier Giroud clever gegen die noch träge Gunners-Abwehr nutzte.

Unmittelbar nach Beginn der zweiten Halbzeit hätte der 21-Jährige beinahe noch nachgelegt, setzte einen Schuss aus 16 Metern aber knapp neben das Tor.

Bitter: Bei dieser Aktion zog sich Pulisic offenbar eine Muskelverletzung zu. Von beiden Seiten gestützt musste der US-Amerikaner wenig später das Feld verlassen. Für ihn kam Pedro auf den Rasen des Wembley-Stadium.

Nach Pulisic auch Pedro verletzt raus

Auch der Spanier erlebte das Spielende nicht auf dem Platz. Nach langer Behandlungspause musste er auf einer Trage vom Feld getragen werden.

Noch unklar ist, wie schwer Pulisic und Pedro verletzt sind.

Am kommenden Samstag tritt Chelsea im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern (Champions League: FC Bayern - FC Chelsea am Samstag ab 21 Uhr im LIVETICKER) an. Das Hinspiel hatte der deutsche Rekordmeister Ende Februar mit 3:0 für sich entschieden.