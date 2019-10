So langsam läuft es wieder bei Real Madrid - zumindest in der Liga.

Die Königlichen siegten im Spitzenspiel des 8. Spieltags gegen den Tabellenzweiten FC Granada und behaupteten so die Tabellenführung.

Karim Benzema brachte Real nach schöner Vorarbeit von Gareth Bale bereits in der 2. Minute in Führung.

Anzeige

Real siegt - Hazard trifft, Kroos verletzt

In der 34. Minute musste Toni Kroos verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Offenbar hatte sich der Nationalspieler eine Muskelverletzung zugezogen.

Ob der 29-Jährige für die anstehenden Länderspiele gegen Argentinien am Mittwoch und vier Tage später in Estland zur Verfügung steht, ist unklar. Zidane sagte bei der anschließenden Pressekonferenz, er hoffe, dass Kroos in Madrid bleibe.

Jetzt das aktuelle Trikot von Real Madrid bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Kurz vor der Pause erzielte Eden Hazard seinen ersten Treffer für die Königlichen (45.+1), ehe Luka Modric im zweiten Durchgang mit einem Traumtor zum 3:0 für die vermeintliche Entscheidung sorgte (61.).

Durch die Treffer von Darwin Machis (69.) und Domingos Duarte (77.) gerieten die Königlichen aber nochmals unter Druck.

James Rodriguez sorgte in der Nachspielzeit mit dem 4:2 aber für die Entscheidung (90.+2).