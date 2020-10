Der scheidende Vorstand des spanischen Topklubs FC Barcelona hat als eine seiner letzten Amtshandlungen einer Teilnahme an einer zukünftigen Superliga zugestimmt.

"Ich kann außergewöhnliche Neuigkeiten mitteilen", sagte Präsident Josep Maria Bartomeu, nachdem er zuvor den Rücktritt der gesamten Führungsriege verkündet hatte: "Gestern haben wir einem Vorschlag zur Teilnahme an einer zukünftigen europäischen Superliga zugestimmt, da dies die finanzielle Stabilität des Vereins gewährleisten würde."

Spaniens Liga-Präsident Javier Tebas reagierte kritisch auf Bartomeus Aussage. "Unglücklicherweise hat Bartomeu an seinem letzten Tag Barcas Teilnahme an einem 'Phantom-Wettbewerb' angekündigt, der den Klub ruinieren würde und hat damit erneut seine Ignoranz gegenüber der gesamten Fußball-Industrie unter Beweis gestellt", sagte Tebas in einem Statement und ergänzte: "Ein trauriges Ende für einen Präsidenten, der viele Dinge richtig gemacht hat, aber zum Ende hin viele Fehler gemacht hat."

Rummenigge: "Darüber keinen Kenntnisstand"

In der vergangenen Woche hatten britische Medien über einen neuen Anlauf zu einer Superliga berichtet. Demnach gebe es erste Gespräche, um insgesamt bis zu 18 Topklubs des Kontinents in der Spielklasse gegeneinander antreten zu lassen.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hatte in der vergangenen Woche bei Sky noch nichts von den Plänen gewusst. "Ich habe darüber keinen Kenntnisstand. Ich habe mit Aleksander Ceferin (Uefa-Präsident, d. Red.) gesprochen. Ich kann kein erhellendes Urteil geben, ob daran etwas Seriöses ist", erklärte er.

Die UEFA hatte sich erneut mit Nachdruck gegen solche Pläne gestellt. Bereits in den vergangenen Jahren waren immer wieder verschiedene Überlegungen zu einer möglichen Superliga an die Öffentlichkeit gekommen, hatten sich jedoch nicht durchgesetzt.

