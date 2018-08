Thomas Tuchel ist angekommen in der Liga der Weltmeister. Beim Meister Paris Saint-Germain trifft er auf Stars wie Neymar, den teuersten Fußballer der Welt, oder die lebende Torhüter-Legende Buffon. Mit ihnen will er den sechsten Meistertitel in sieben Jahren für das Team aus der Hauptstadt holen. Der AS Monaco um Stürmerstar Radamel Falcao wird versuchen das zu verhindern.

Aktuelle Spiele live und auf Abruf auf DAZN:

Der 1. Spieltag in der Übersicht:

Fr., 10. August, 20:45 Uhr: Marseille - Toulouse

Sa., 11. August, 17 Uhr: Nantes - Monaco

Sa., 11. August, 20 Uhr: Angers - Nimes

Sa., 11. August, 20 Uhr: Lille - Rennes

Sa., 11. August, 20 Uhr: Montpellier - Dijon

Sa., 11. August, 20 Uhr: Nizza - Reims

Sa., 11. August, 20 Uhr: St. Etienne - Guingamp

So., 12. August, 15 Uhr: Lyon - Amiens

So., 12. August, 17 Uhr: Bordeaux - Strassburg

So., 12. August, 21 Uhr: PSG - Caen

