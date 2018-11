Stürmer-Legende Thierry Henry übernimmt seinen ersten Posten als Chef-Trainer.

Der ehemalige Arsenal-Stürmer kehrt zu der AS Monaco, wo er seinen Durchbruch als Profi schaffte, als Trainer zurück. Henry startete bei den Monegassen seine Weltkarriere, die ihn im weiteren Verlauf zum FC Arsenal, zum FC Barcelona und zu den New York Red Bulls führte

Er unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis Juni 2021. Das gaben die Monegassen am Samstag bekannt. Der 41-Jährige wird Nachfolger des entlassenen Leonardo Jardim.

Henry voller Vorfreude auf neue Aufgabe

Die Monegassen haben in der französischen Liga nur einen Sieg aus den ersten neun Spielen eingefahren und belegen derzeit den enttäuschenden 18. Platz. In der vergangenen Saison war Monaco noch Vizemeister geworden und direkt in die Champions League eingezogen. Dort ist in dieser Saison unter anderem Borussia Dortmund Gruppengegner.

"In erster Linie danke ich AS Monaco für die Möglichkeit, die Mannschaft dieses für mich so besonderen Vereins zu trainieren", sagte Henry: "Ich freue mich sehr, wieder bei der AS Monaco zu sein. Ich bin überaus entschlossen, die anstehenden Herausforderungen zu meistern. Ich kann es kaum erwarten, die Spieler zu treffen und mit ihnen zusammenzuarbeiten."

"Monaco ist immer in meinem Herzen"

"Mit großem Stolz kann ich verkünden, dass ich das Angebot die AS Monaco trainieren zu dürfen, angenommen habe", schrieb der Franzose auf Instagram. Und weiter: "Ich hatte das Glück in den vergangenen Wochen einige attraktive Angebote zu erhalten, aber Monaco ist immer in meinem Herzen."

Henry spielte von 1993 bis 1999 für Monaco und erzielte in 141 Spielen 28 Tore. Zuletzt war er Co-Trainer der belgischen Nationalmannschaft und war dort am Freitag beim 2:1-Sieg der Roten Teufel gegen die Schweiz im Einsatz.