Das Aus im Ligapokal hat bei Paris Saint-Germain nur kurzzeitig für trübe Stimmung gesorgt - mit dem 3:0 Erfolg beim SC Amiens kehrte der französische Top-Klub am Samstag in die Erfolgsspur zurück.

Der Pokal-Ausrutscher konnte auch nichts an der Stellung von Thomas Tuchel bei seinen Spielern ändern. Das zeigen auch die Aussagen von Super-Star Neymar, der in einem Interview mit BeIN Sports ausschließlich lobende Worte für seinen Trainer fand: "Wir haben zweimal vor der WM geredet und ich konnte sehen, dass er jemand ist, der mit der Mannschaft hoch hinaus wollte. Er ist ein sehr ruhiger Mensch, der aber auch viel verlangt. Er will immer das Beste für das Team und für jeden Spieler."

"Er ist liebevoll, weiß aber auch, wann es nötig ist, uns die Ohren lang zu ziehen", sagte Neymar über die Beziehung zu Tuchel. Für den Brasilianer hatte der Trainerwechsel auch persönliche Vorteile: Tuchel lässt Neymar häufiger auf der Zehner-Position auflaufen, Vorgänger Unai Emery stellte den Super-Star zumeist auf dem Flügel auf.

Neymar selbst scheint der Positionswechsel zu gefallen: "Es ist eine Position, die einem mehr Freiheiten lässt. Zudem bin ich den Angreifern näher. Dadurch kann ich eine Position einnehmen, auf der ich immer gespielt habe. Ich fühle mich also sehr gut und freue mich, dort spielen zu können. Für alle Spieler auf diesem Level ist es sehr wichtig, diese Freiheit zu haben. Denn wir können jederzeit einen Angriff starten, der das Spiel entscheidet und unserem Team hilft, zu gewinnen."

