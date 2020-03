Noel Le Graet, Präsident des französischen Fußball-Verbandes FFF, hat am Donnerstagabend angekündigt, den Spielbetrieb aller Amateur-und Jugendligen in Frankreich "bis auf Weiteres" auszusetzen. Dies tritt ab Freitag in Kraft.

Er reagierte damit auf eine Fernsehansprache von Frankreichs Präsident Emmanuel Marcon.

Dieser ordnete bereits am Donnerstag in einer Fernsehansprache die Schließung aller Bildungseinrichtungen und Kindertagesstätten des Landes an. Die Verordnung soll ab Montag gelten. Macron forderte zudem Unternehmen dazu auf, Beschäftigte zu Hause arbeiten zu lassen. An diese Empfehlung wolle sich der französische Fußballverband halten, erklärte Le Graet.

Der Profifußball um die Ligue 1 und die Ligue 2 fällt aber nicht in den Zuständigkeitsbereich des französischen Fußballverbandes. Der Profiliga-Verband (LFP) trifft sich am Freitag um 10 Uhr zu einer außerplanmäßigen Sitzung. Der Verwaltungsrat wird dann wohl darüber entscheiden, ob auch der Spielbetrieb der Ligue 1 unterbrochen wird.

Laut der Tageszeitung L'Équipe könnte es jedoch bei der Fortsetzung des Spielbetriebs mit Geisterspielen kommen.