Der französische Topklub Olympique Marseille hat drei weitere Coronafälle zu beklagen.

Dies teilte der Champions-League-Sieger von 1993 am Dienstag mit. Wegen fünf positiver Coronafälle bei OM war das Eröffnungsspiel der Ligue 1 am vergangenen Freitag gegen AS St. Etienne abgesagt worden.

Die Krankheitsverläufe der fünf bereits infizierten Spieler, deren Namen nicht bekannt gegeben wurden, sind nach Angaben des Vereins alle asymptomatisch.

Neben Marseille sind mehrere andere Vereine der Ligue 1 von COVID-19 betroffen. Darunter Nimes, Montpellier, Lens, Nizza, Angers, Monaco und Brest.