Dante hat sich während seiner langen Karriere mit seiner guten Laune bei seinen Ex-Klubs immer zu einem der Publikumslieblinge entwickelt. In Erinnerung ist zum Beispiel das Lied geblieben, dass der Brasilianer 2013 anlässlich des Triple-Triumphs seines damaligen Teams FC Bayern "komponierte".

In diesem Jahr hatte der Innenverteidiger, der in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach, den VfL Wolfsburg und den FC Bayern spielte, jedoch vor allem in der zweiten Jahreshälfte wenig zu lachen.

Der mittlerweile 37 Jahre alte Routinier riss sich Anfang November im Trikot von OGC Nizza das Kreuzband und fällt nun lange aus. (Tabelle der Ligue 1)

Nizza verlängert Vertrag mit Dante

Aufgrund der schweren Verletzung schien die Zukunft von Dante ungewiss. Der Vertrag des ehemaligen brasilianische Nationalspielers lief 2021 aus und eine Rückkehr des Defensivmannes vor Ablauf des Kontrakts schien unwahrscheinlich.

Doch nun endete 2020 für Dante doch noch erfreulich - dank einer großen Geste von OGC Nizza.

Der Klub verlängerte trotz des hohen Alters und der langen Verletzung den Vertrag mit seinem Kapitän um ein weiteres Jahr bis Juli 2022. (Spielplan der Ligue 1)

Das rührte den Star. Er veröffentlichte bei Twitter ein Video, in dem er unter einem Christbaum steht und dem Klub dankt.

Dante bedankt sich beim Klub

"Ich hätte mir kein schöneres Weihnachtsgeschenk vorstellen können", schreibt Dante zu dem Beitrag. "Ich werde jeden Tag dafür kämpfen, zurückzukommen und dem Verein weiterzuhelfen."

Trotz der langen Verletzungspause ist Dante immer noch hochmotiviert. "Ich bin sehr stolz, unsere Geschichte fortzuführen."