Manchester City ist sensationell aus dem FA Cup ausgeschieden.

Der souveräne Tabellenführer der Premier League verlor seine Achtelfinalpartie bei Wigan Athletic mit 0:1 (0:0).

Das Tor des Tages für den Drittligisten erzielte Will Grigg in der 79. Spielminute.

Zu dieser Zeit war die Millionentruppe von Trainer Pep Guardiola nach einer Roten Karte gegen Fabian Delph wegen groben Foulspiels (45.+2) bereits in Unterzahl.Auch die deutschen Nationalspieler Leroy Sane und Ilkay Gündogan, die in der Startelf standen, konnten die erst dritte Niederlage im insgesamt 42. Saisonspiel nicht verhindern.Wigan trifft im Viertelfinale Mitte März mit dem FC Southampton auf den nächsten Premier-League-Klub.

Der nordirische Nationalspieler Will Grigg, der durch den Song "Grigg's on fire" weltweit Berühmtheit erlangte, war der umjubelte Matchwinner.

ManCity-Coach Pep Guardiola hatte der Platzverweis so sehr erzürnt, dass er in der Halbzeit im Spielertunnel auf Schiedsrichter Anthony Taylor losstürmte, um den Referee zur Rede zu stellen. Taylor hatte zunächst die Gelbe Karte in der Hand, entschied sich nach Delphs Foul an Wigans Max Power aber noch einmal um und zückte glatt Rot.