Am Ende feierten die Fans vor allem Arsene Wenger überschwänglich:

Der FC Arsenal hat im ersten Spiel nach der Bekanntgabe des Abschieds des Teammanagers zum Saisonende einen wichtigen Sieg im Kampf um Platz sechs in der Premier League eingefahren - und der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang daran mit zwei Assists großen Anteil:

Die Gunners siegten im Londoner Derby gegen West Ham United auch ohne den erkrankten Fußball-Weltmeister Mesut Özil dank später Tore mit 4:1 (0:0), während Verfolger FC Burnley bei Stoke City nicht über ein 1:1 (0:1) hinauskam. (das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Mit 57 Punkten liegt Arsenal nun vier Zähler vor dem Siebten aus Burnley. Zur Erinnerung: Platz sechs berechtigt noch zur Teilnahme an der Europa League. (DATENCENTER: Die Tabelle)

In der Europa League auf SPORT1 gegen Atletico

Allerdings hat Arsenal auch noch die Chance, als Sieger der laufenden UEFA Europa League sogar die kommende Champions League zu erreichen. Im Halbfinal-Hinspiel des "kleinen" Europapokals trifft Arsenal am Donnerstag (21.05 Uhr) auf Atletico Madrid.

"One Arsene Wenger, there's only one Arsene Wenger", hatten die Fans bereits vor dem Anpfiff skandiert und ihren nach 22 Jahren scheidenden Teammanager hochleben lassen.

Wenger nahm die Emotionen vor knapp 60.000 Zuschauern Emirates Stadium sichtlich gerührt zur Kenntnis.

Gegen den Rivalen aus Ost-London tat sich Arsenal mit Weltmeister Shkodran Mustafi in der Startelf jedoch lange schwer. Nach dem 1:0 durch Nacho Monreal (51.) glich der Ex-Bremer Marko Arnautovic (64.) für West Ham aus.

Aubameyang wird Arsenals heimlicher Held

Danach sorgten aber Aaron Ramsey (82.) und Alexandre Lacazette (85./87.) für klare Verhältnisse. (Spielplan und Ergebnisse der Premier League)

Großen Anteil an dem Dreier hatte vor allem auch der eingewechselte Pierre-Emerick Aubameyang: Der frühere Dortmunder lieferte die beiden Vorlagen zum dritten und vierten Treffer. Zuvor hatte Aubameyang 70 Minuten auf der Bank gesessen, ehe ihn Wenger für Alex Iwobi brachte.

Nach Abpfiff feierte mit Doppeltorschütze Lacazette auch Per Mertesacker: Der Weltmeister, der seine aktive Karriere im Sommer beendet, wird bei den Gunners nach der Saison Jugend-Koordinator.