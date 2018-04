In einem irrwitzigen Manchester-Derby hat Manchester City den Rekord-Titel verpasst.

Gegen Manchester United unterlag das Team von Trainer Pep Guardiola mit 2:3 (2:0). Durch die Niederlage, trotz 2:0-Führung, konnte City den frühesten Titel in der Premier-League-Geschichte nicht einfahren und muss die Titelfeier auf nächste Woche verschieben.

Die Treffer für die Citizens erzielten Vincent Kompany (25.), Ilkay Gündogan (31.). Für United trafen Paul Pogba (53., 55.), der erste Derby-Doppeltorschütze seit Wayne Rooney im Dezember 2012, und Chris Smalling (69.). (Die Tabelle der Premier League)

"Nach dem zweiten Gegentor war es wichtig, dass wir selbstbewusst bleiben. Wir haben den Ball mehr bewegt, als jedes andere Team gegen ManCity, haben höher gepresst und hatten die Form für das gute Resultat",erklärte Mourinho bei Sky Sports das Comeback seiner Mannschaft.

City mit Feuerwerk in Halbzeit eins

Die Citizens brannten ein wahres Feuerwerk in der ersten Hälfte ab und kontrollierte den Stadtrivalen. Kapitän Kompany brachte City nach einer Ecke in Führung (25.). Gündogan erzielte den zweiten Treffer per Traumtor (31.) und ließ die Fans im Etihad Stadium bereits vom frühesten Titel in der Geschichte der Premier League träumen.

Anschließend vergab der Tabellenführer weitere Hochkaräter, um die Führung weiter auszubauen. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Nach der Pause fand auf einmal auch der Stadtrivale in die Partie und bemühte sich um den Anschlusstreffer. In der 53. Minute erzielte Pogba seinen ersten Treffer mit einem platzierten Schuss (53.). Nur zwei Minuten später legte der 105-Millionen-Mann nach, als er City-Verteidiger Nicolas Otamendi enteilte und einköpfte. Die Partie war auf den Kopf gestellt. (Spielplan der Premier League)

Die Krönung aus United-Sicht war dann der Treffer durch Smalling (69.). Alexis Sanchez brachte einen Freistoß scharf vors Tor, wo Smalling allen City-Verteidigern entwischte und nur noch einschieben musste.

Hitzige Schlussphase nach Foul an Agüero

In der Schlussphase kochten die Emotionen hoch. Auslöser war ein Foul von Uniteds Ashley Young im Strafraum am eingewechselten Sergio Agüero. Der durchaus berechtigte Pfiff von Schiedsrichter Martin Atkinson blieb aus, woraufhin es zu einer Rudelbildung kam. Fernandinho und Agüero sahen nach heftigen Protesten Gelb.

Doppel-Torschütze Pogba grätschte in der 81. Minute Otamendi rüde um und sah dafür ebenfalls die Gelbe Karte - die Stimmung kochte.

In der 89. Minute rettete United-Schlussmann David de Gea herausragend gegen Leroy Sane und den Red Devils den Sieg.

Für Mourinho war es der fünfte Sieg im Duell gegen Guardiola. Die beiden Trainer-Rivalen umarmten sich nach dem Schlusspfiff. "Ich habe ihm zum Titel gratuliert. Sie verdienen den Titel, denn sie haben mehr Punkte als alle anderen", verriet der Portugiese seine Worte an den ewigen Erzfeind.

Die Citizens kassierten die zweite Niederlage in Folge und verloren erstmals in dieser Premier-League-Saison ein Heimspiel. Erstmals seit Oktober 2008, damals gegen Liverpool, gab ManCity einen 2:0-Vorsprung aus der Hand.